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EURO 2020 katılımımız Avrupa'da manşetlerde

Türk Telekom Stadyumunda konuk ettiği İzlanda ile 0-0 berabere kalarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nın zaferi Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı.

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A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri'nde İzlanda karşısında çıktığı kritik mücadeleden bir puanla ayrılarak tur biletini almayı başardı. Bu maçla birlikte aynı grupta yer aldığımız Fransa da organizasyona katılmayı garantiledi. 
 
İşte başta Fransa olmak üzere Avrupa basınından millilerin tarihi zaferi için atılan manşetler...
 
RTL (Fransa)
 
"Fransa, Türkiye ve İzlanda'nın berabere kalması sayesinde turu kaptı"
 
 
So Foot (Fransa)
 
"Türkiye kendinin ve Fransa'nın biletini doğrulattı"
 
Contra Replica (Portekiz)
 
"Türkiye ve Fransa EURO 2020'nin yeni davetlileri"
 
A Bola (Portekiz)
 
"Türkiye EURO 2020'yi garantilerken, Fransa'ya da tur yolunu açtı"
 
 
Juventus News 24 (İtalya)
 
"Demiral EURO 2020 elemelerini başarıyla geçti"
 
Siamolaroma (İtalya)
 
"Ünder ve Çetin'li Türkiye EURO 2020 bileti aldı"
 

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