A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri'nde İzlanda karşısında çıktığı kritik mücadeleden bir puanla ayrılarak tur biletini almayı başardı. Bu maçla birlikte aynı grupta yer aldığımız Fransa da organizasyona katılmayı garantiledi.

İşte başta Fransa olmak üzere Avrupa basınından millilerin tarihi zaferi için atılan manşetler...

RTL (Fransa)

"Fransa, Türkiye ve İzlanda'nın berabere kalması sayesinde turu kaptı"