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EURO 2020 play-off turunda eşleşmeler belli oldu

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off turu eşleşmeleri belirlendi.

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İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde, turnuvaya play-off turundan katılmak için mücadele eden 16 takımın maç programı belirlendi.
 
Tek maç eleme usulu oynanacak play-off turunda, gruplarında 26 Mart 2020'de oynanacak yarı final maçını kazanan takımlar, 31 Mart 2020'de finalde karşılaşacak ve bu turu geçen 4 ülke, EURO 2020 bileti alacak.
 
Gruplar ve eşleşmeler şöyle:
 
A Grubu:
 
Yarı final 1: İzlanda-Romanya
 
Yarı final 2: Bulgaristan-Macaristan
 
B Grubu:
 
Yarı final 1: Bosna Hersek-Kuzey İrlanda
 
Yarı final 2: Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti
 
C Grubu:
 
Yarı final 1: İskoçya-İsrail
 
Yarı final 2: Norveç-Sırbistan
 
D Grubu:
 
Yarı final 1:Gürcistan-Belarus
 
Yarı final 2:Kuzey Makedonya-Kosova
 
A ve C gruplarında yarı final 2'yi geçen, B ve D gruplarında yarı final 1'i geçen taraf, grup finali maçına ev sahipliği yapacak.
 

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