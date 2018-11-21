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Euro 2020’de 3. torbadayız

Türkiye, 2 Aralık’ta Dublin’de çekilecek Euro 2020 kurasına 3. torbadan katılacak. 55 takımın mücadele edeceği 10 grupta ilk 2’ye girenler finallere doğrudan katılacak.

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EURO 2020 eleme gruplarının torbaları belli oldu. UEFA Uluslar B Ligi’ni İsveç ve Rusya’nın ardından 3. sırada tamamlayıp C Ligi’ne düşen Türkiye, 2 Aralık’ta Dublin’de yapılacak 2020 Avrupa Şampiyonası kurasına 3’üncü torbadan katılacak. 55 takımın mücadele edeceği elemelerde 5 tane 5 ve 5 tane de 6 takımdan olmak üzere 10 tane grup olacak. Gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar doğrudan Euro 2020 finallerine katılım hakkı elde edecek. Diğer 4 takım ise UEFA Uluslar Ligi Play-Off maçlarının ardından belli olacak. Avrupa Şampiyonası elemelerinde ilk maçlar 21-23 Mart 2019, son karşılaşmalar ise 17-19 Kasım 2019 tarihlerinde oynanacak. 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerinde dü- zenlenecek Euro2020’ye 12 Avrupa ülkesindeki 12 kent ev sahipliği yapacak.
 

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