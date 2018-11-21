EURO 2020'de 3.torbadayız! İşte rakiplerimiz
EURO 2020 elemelerinin kura çekiminde takımların yer alacağı torbalar belli oldu. Türkiye Milli Takımı 3.torbada yer aldı.
EURO 2020 elemelerinin kura çekiminde takımların yer alacağı torbalar belli oldu. Türkiye Milli Takımı 3.torbada yer aldı. Ay yıldızlılarımızın rakipleri; Slovakya, İrlanda, K.İrlanda, İskoçya, Norveç, Sırbistan, Finlandiya, Bulgaristan ve İsrail.
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