İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Haziran 2021 Cuma / 23 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6571
  • EURO
    10,5375
  • ALTIN
    525.779
  • BIST100
    1432.93
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • EURO 2020'de oynanacak karşılaşmalarda Almanya, 14 bin seyirciye izin verecek
Spor

EURO 2020'de oynanacak karşılaşmalarda Almanya, 14 bin seyirciye izin verecek

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Almanya'nın Münih kentinde yapılacak karşılaşmaların 14 bin seyirciyle oynanmasına izin verileceği bildirildi.

AA04 Haziran 2021 Cuma 19:34 - Güncelleme: 04 Haziran 2021 Cuma 19:34
ABONE OL

Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, Münih'te yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının hijyen ve güvenlik konsepti kapsamında stadın yüzde 20'sine kadar seyirci alınabileceğini belirterek, bunun Allianz Arena için 14 bin seyirci anlamına geldiğini ifade etti.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın özel bir durum olduğunu aktaran Söder, EURO 2020'deki karşılaşmaların Almanya'daki diğer spor etkinlikleri için bir test de olabileceğini kaydetti.

Hijyen ve güvenlik konsepti, seyircilerin test yaptırması, maske takması ve stada giriş çıkışların düzenlenmesini öngörüyor.

11 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek EURO 2020 çerçevesinde Münih'teki Allianz Arena'da grup aşamasında 3 ve çeyrek finalde 1 karşılaşmanın oynanması planlanıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.