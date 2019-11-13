24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7766
  • 6,3618
  • 270.907
  • 103972
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

‘EURO 2020’ye biz yakışırız’

Cenk Tosun, “İzlanda karşılaşmasında işi bitirerek son maça bırakmayacağız. Grupta oynadığımız karşılaşmalar sonrasında finallere gitmeyi en fazla hak eden takımız. Sürprize izin vermeyiz” dedi.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

CENK Tosun, A Milli Futbol Takımı’nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine mutlaka katılacağını söyledi. Yarın oynanacak İzlanda karşılaşması öncesinde açıklamalar yapan golcü futbolcu, “Final vizesi almak için beraberlik bile bize yetecek. Ancak biz sahaya çıkarken bunu düşünerek çıkmayacağız. Biz maçı kazanmayı düşünüyoruz” dedi.

BİZİM İÇİN RÖVANŞ MAÇI OLACAK

Sürprize izin vermeyeceklerini ve Euro 2020 vizesini Andorra ile deplasmanda oynanacak son maça bırakmak istemediklerini vurgulayan Cenk, “İzlanda deplasmanda oynadığımız maçta bizi yenmişti. Grupta tek mağlubiyeti onlardan aldık. O nedenle maça büyük önem veriyoruz. Taraftarlarımızın da büyük desteği olacak. Onlara güveniyoruz. Onlar bizim en büyük gücümüz” diye konuştu.

BU İŞLERİN ŞAKASI OLMAZ

Grupta çok iyi maçlar oyandığımızı, son Dünya Şampiyonu Fransa’ya yenilmediğimizi de hatırlatan milli yıldızımız şöyle devam etti: “İyi futbol oynuyoruz. İyi sonuçlar alıyoruz. Zaten liderlik koltuğunda oturarak bu emeğimizin karşılığını şu anda aldık. Ancak bu işlerin şakası olmaz. Son iki maçta aynı ciddiyetle oynayıp, eleme mücadelesini de lider olarak tamamlamak istiyoruz.”

9 yaşındaki erkek çocuğu istismar eden sapık böyle yakalandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Tel Aviv'de Gazze protestosu! 'İsrail kimseye barış getirmez'

Tel Aviv'de Gazze protestosu! 'İsrail kimseye barış getirmez'

Başkan Erdoğan ABD'de!

Başkan Erdoğan ABD'de!

Muhteşem fiyatlarda son şans!

Muhteşem fiyatlarda son şans!

İstanbul için korkutan uyarı: 15 gündür devam ediyor

İstanbul için korkutan uyarı: 15 gündür devam ediyor

Protestolar şiddetlendi... Banka ve okullar kapandı

Protestolar şiddetlendi... Banka ve okullar kapandı

Maç izlemeye gitti... Dev turist karakola sığındı

Maç izlemeye gitti... Dev turist karakola sığındı

Sivillere saldırdılar! Aralarında çocuklarda var

Sivillere saldırdılar! Aralarında çocuklarda var

Tarlasını sürerken 'tarih'e takıldı! Bizans dönemine ait...

Tarlasını sürerken 'tarih'e takıldı! Bizans dönemine ait...
 

POPÜLER HABERLER

9 yaşındaki erkek çocuğu istismar eden sapık böyle yakalandı

9 yaşındaki erkek çocuğu istismar eden sapık böyle yakalandı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Nüfusun yoğun olduğu bölgeleri tehdit ediyor! Havadan görüntülendi

Nüfusun yoğun olduğu bölgeleri tehdit ediyor! Havadan görüntülendi

İlk kadın James Bond olmak istiyor

İlk kadın James Bond olmak istiyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA