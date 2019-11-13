‘EURO 2020’ye biz yakışırız’

CENK Tosun, A Milli Futbol Takımı’nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine mutlaka katılacağını söyledi. Yarın oynanacak İzlanda karşılaşması öncesinde açıklamalar yapan golcü futbolcu, “Final vizesi almak için beraberlik bile bize yetecek. Ancak biz sahaya çıkarken bunu düşünerek çıkmayacağız. Biz maçı kazanmayı düşünüyoruz” dedi.

BİZİM İÇİN RÖVANŞ MAÇI OLACAK

Sürprize izin vermeyeceklerini ve Euro 2020 vizesini Andorra ile deplasmanda oynanacak son maça bırakmak istemediklerini vurgulayan Cenk, “İzlanda deplasmanda oynadığımız maçta bizi yenmişti. Grupta tek mağlubiyeti onlardan aldık. O nedenle maça büyük önem veriyoruz. Taraftarlarımızın da büyük desteği olacak. Onlara güveniyoruz. Onlar bizim en büyük gücümüz” diye konuştu.

BU İŞLERİN ŞAKASI OLMAZ

Grupta çok iyi maçlar oyandığımızı, son Dünya Şampiyonu Fransa’ya yenilmediğimizi de hatırlatan milli yıldızımız şöyle devam etti: “İyi futbol oynuyoruz. İyi sonuçlar alıyoruz. Zaten liderlik koltuğunda oturarak bu emeğimizin karşılığını şu anda aldık. Ancak bu işlerin şakası olmaz. Son iki maçta aynı ciddiyetle oynayıp, eleme mücadelesini de lider olarak tamamlamak istiyoruz.”