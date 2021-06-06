06 Haziran 2021 Pazar 21:48 - Güncelleme: 06 Haziran 2021 Pazar 22:02

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası koronavirüs pandemisi nedeniyle bir yıl ertelemeli olarak 11 Haziran'da başlıyor. Şampiyonanın açılış maçında Milli Takımımız ile İtalya karşı karşıya gelecek. Şampiyona öncesi gol krallığında bir çok isim öne çıkarken 9 isim listede öne çıkarıldı. Listeye Türkiye'den Burak Yılmaz da dahil oldu.

Fransa Ligue 1'de Lille ile şampiyonluk yaşayan milli futbolcu Burak Yılmaz, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası öncesi gol krallığı yarışında favori isimler arasında gösterildi. Listede dünyaca ünlü bir çok isim bulunuyor.

BURAK YILMAZ 9'UNCU SIRADA



Listede gol krallığında favori isimler şu şekilde sıralandı:

1 - İngiltere - Harry Kane

2 - Belçika - Romelu Lukaku

3 - Fransa - Kylian Mbappe

4 - Portekiz - Cristiano Ronaldo

5 - Hollanda - Memphis Depay

6 - Fransa - Karim Benzema

7 - Polonya - Robert Lewandowski

8 - İtalya - Ciro Immobile