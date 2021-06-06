İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Haziran 2021 Pazartesi / 26 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3672
  • EURO
    10,234
  • ALTIN
    502.297
  • BIST100
    1459.57
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • EURO 2020'ye Burak Yılmaz damgası! O listede favoriler arasında
Spor

EURO 2020'ye Burak Yılmaz damgası! O listede favoriler arasında

Türkiye A Milli Futbol Takımımızın yıldız isimlerinden Burak Yılmaz, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası öncesi gol krallığı yarışında favori isimler arasında gösterildi. Dünyaca ünlü yıldızların bulunduğu listede Burak Yılmaz 9'uncu sırada kendisine yer buldu.

06 Haziran 2021 Pazar 21:48 - Güncelleme: 06 Haziran 2021 Pazar 22:02
ABONE OL

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası koronavirüs pandemisi nedeniyle bir yıl ertelemeli olarak 11 Haziran'da başlıyor. Şampiyonanın açılış maçında Milli Takımımız ile İtalya karşı karşıya gelecek. Şampiyona öncesi gol krallığında bir çok isim öne çıkarken 9 isim listede öne çıkarıldı. Listeye Türkiye'den Burak Yılmaz da dahil oldu.

Fransa Ligue 1'de Lille ile şampiyonluk yaşayan milli futbolcu Burak Yılmaz, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası öncesi gol krallığı yarışında favori isimler arasında gösterildi. Listede dünyaca ünlü bir çok isim bulunuyor.

BURAK YILMAZ 9'UNCU SIRADA

Listede gol krallığında favori isimler şu şekilde sıralandı:

1 - İngiltere - Harry Kane

2 - Belçika - Romelu Lukaku

3 - Fransa - Kylian Mbappe

4 - Portekiz - Cristiano Ronaldo

5 - Hollanda - Memphis Depay

6 - Fransa - Karim Benzema

7 - Polonya - Robert Lewandowski

8 - İtalya - Ciro Immobile

9 - Türkiye - Burak Yılmaz

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.