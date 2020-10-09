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Spor

EURO 2021 play-off karşılaşmalarında finalistler belli oldu

2021 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off turunda sonuçlar belli oldu. 8 ülkenin milli takımı finale yükseldi.

AA09 Ekim 2020 Cuma 00:58 - Güncelleme: 09 Ekim 2020 Cuma 00:58
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen şampiyonaya katılacak son 4 takımı belirleyecek play-off karşılaşmaları başladı.

Tek maç eleme usulü oynanan yarı final maçlarında rakiplerini mağlup eden Gürcistan, Kuzey Makedonya, Macaristan, İzlanda, Sırbistan, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Slovakya adını finale yazdırdı.

12 Kasım'da oynanacak Gürcistan-Kuzey Makedonya, Macaristan-İzlanda, Sırbistan-İskoçya ve Kuzey İrlanda-Slovakya maçlarından galip ayrılan takımlar EURO 2021 bileti alacak.

Play-off yarı final karşılaşmalarının sonuçları ise şöyle:

Gürcistan-Belarus: 1-0

Kuzey Makedonya-Kosova: 2-1

Norveç-Sırbistan: 1-2 (oynanmamış kabul edilen zamanda atılan golle)

İskoçya-İsrail: 5-3 (penaltılarla)

Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti: 4-2 (penaltılarla)

Bosna Hersek-Kuzey İrlanda: 3-4 (penaltılarla)

Bulgaristan-Macaristan: 1-3

İzlanda-Romanya: 2-1.

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