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Spor

EURO 2024 A Grubu'nda ilk hafta tamamlandı

EURO 2024 A Grubu'nun ilk haftası Macaristan-İsviçre mücadelesiyle tamamlandı.

AA15 Haziran 2024 Cumartesi 20:14 - Güncelleme:
EURO 2024 A Grubu'nda ilk hafta tamamlandı
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024), A Grubu'nda ilk hafta maçları sona erdi.

Almanya'nın 10 şehir ve stadında organize edilen Avrupa'nın futbolda milli takımlar düzeyindeki en önemli turnuvasının açılış maçında ev sahibi Almanya, İskoçya ile karşılaştı. Münih Futbol Arena'da oynanan müsabakadan ev sahibi Almanya 5-1'lik skorla galip ayrıldı.

A Grubu'nda haftanın diğer maçında ise Macaristan ile İsviçre, Köln Stadı'nda karşı karşıya geldi. Rakibini 3-1 ile geçen İsviçre, ilk hafta sonunda önemli bir avantaj elde etti.

PUAN DURUMU

İlk hafta maçlarının ardından A Grubu'nda oluşan puan durumu şöyle:

TakımOGBMAGYGAVPuan
Almanya11005143
İsviçre11003123
Macaristan100113-20
İskoçya100115-40

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