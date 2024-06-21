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Spor

EURO 2024 B Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı

2024 Avrupa Şampiyonası B Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı. İki maçı da galibiyetle tamamlayan İspanya, gruptan çıkmayı garantiledi.

AA21 Haziran 2024 Cuma 00:30 - Güncelleme:
EURO 2024 B Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu'nda ikinci maçlar tamamlanırken, ikide iki yapan İspanya gruptan çıkmayı garantiledi.

Turnuvada B Grubu'nda ikinci maç takviminde Hırvatistan-Arnavutluk ve İspanya-İtalya karşı karşıya geldi.

Hırvatistan ve Arnavutluk büyük çekişmeye sahne olan mücadeleden 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

İspanya ise İtalya karşısında, baştan sona oyun üstünlüğünü elinde tuttuğu mücadeleyi 1-0 kazandı.

İlk maçta Hırvatistan'ı 3-0, ardından İtalya'yı tek golle geçen İspanya topladığı 6 puanla son grup maçları öncesinde adını son 16 turuna yazdırdı.

PUAN DURUMU

B Grubu'nda ikinci maçlar sonunda oluşan puan durumu şöyle:

TakımOGBMAGYGAVPuan
İspanya22004046
İtalya21012203
Arnavutluk201134-11
Hırvatistan201125-31

ÜÇÜNCÜ MAÇLARIN PROGRAMI

B Grubu'nda üçüncü maçların programı TSİ şöyle:

24 Haziran Pazartesi:

22.00 Arnavutluk-İspanya (Düsseldorf Arena)

22.00 Hırvatistan-İtalya (Leipzig)

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