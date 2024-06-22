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Spor

EURO 2024 D Grubu'nda ikinci maçlar sona erdi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu'nda ikinci maçlar sona erdi. Avusturya, Polonya'yı 3 golle geçerken, Hollanda ile Fransa golsüz berabere kaldı.

AA22 Haziran 2024 Cumartesi 01:02 - Güncelleme:
EURO 2024 D Grubu'nda ikinci maçlar sona erdi
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada D Grubu'ndaki ikinci müsabakalarda Polonya ile Avusturya ve Hollanda ile Fransa karşılaştı.

Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki maçta Avusturya, Polonya'yı 3-1 yendi. Leipzig Stadı'nda oynanan mücadelede ise Hollanda ile Fransa ise 0-0 berabere kaldı.

İkinci maçların ardından Hollanda ve Fransa 4'er puanla ilk iki sırada yer aldı. İki takımın ardından 3 puanlı Avusturya ve puansız Polonya sıralandı.

PUAN DURUMU

D Grubu'nda ikinci maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAV.P
Hollanda21102114
Fransa21101014
Avusturya21013213
Polonya200225-30

ÜÇÜNCÜ MAÇLARIN PROGRAMI

D Grubu'nda 25 Haziran Salı günü TSİ 19.00'da oynanacak son maçların programı şöyle:

Hollanda-Avusturya (Berlin Olimpiyat Stadı)

Fransa-Polonya (BVB Dortmund Stadı)

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