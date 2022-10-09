2024 Avrupa Şampiyonası grup elemelerinin kuraları Almanya'nın Frankfurt kentindeki Festhalle Etkinlik Merkezi'nde çekildi. A Milli Takım, Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile D Grubu'nda yer aldı.

UEFA'ya üye olan 53 ülkenin katıldığı kura çekiminde, ev sahibi olarak finallere doğrudan gidecek Almanya ile UEFA Yönetim Kurulu kararı uyarınca turnuvadan men edilen Rusya yer almadı.

Kura çekiminde takımlar, 2022/23 UEFA Uluslar Ligi'nde, müsabakalara başladıkları ligler, elde ettikleri puan ve derecelere göre 7 farklı torbaya ayrılırken, Türkiye 4. torbadan kura çekimine katıldı

Eşleşmeler şöyle:

A GRUBU: İspanya, İskoçya, Norveç, Gürcistan, Kıbrıs Rum Kesimi

B GRUBU: Hollanda, Fransa, İrlanda, Yunanistan, Cebelitarık

C GRUBU: İtalya, İngiltere, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Malta

D GRUBU: Hırvatistan, Galler, Ermenistan, TÜRKİYE, Letonya

E GRUBU: Polonya, Çekya, Arnavutluk, Faroe Adaları, Moldova

F GRUBU: Belçika, Avusturya, İsveç, Azerbaycan, Estonya

G GRUBU: Macaristan, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Litvanya

H GRUBU: Danimarka, Finlandiya, Slovenya, Kazakistan, Kuzey İrlanda, San Marino

I GRUBU: İsviçre, İsrail, Romanya, Kosova, Belarus, Andorra

J GRUBU: Portekiz, Bosna Hersek, İzlanda, Lüksemburg, Slovakya, Lihtenştayn

EURO 2024 ELEMELERİ MÜSABAKA FORMATI VE FİNALLERE KATILIM

Her grupta takımlar, rakipleriyle biri iç, diğeri dış sahada olmak üzere iki karşılaşmaya oynayacak.

Maçlar sonunda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 20 takım finallere gitmeye hak kazanacak.

EURO 2024 eleme grubu maçları sonunda finallere katılmayı başaramayan takımlar arasından, 2022/23 UEFA Uluslar Ligi A, B ve C Liglerinde elde ettikleri derecelere göre belirlenecek play-off maçlarının ardından rakiplerine üstünlük sağlayan 3 takım da Almanya'daki final turnuvasına katılmaya hak kazanacak.

Bu takımlara ev sahibi Almanya'nın da doğrudan katılımıyla EURO 2024 finallerinde 24 takım mücadele edecek.