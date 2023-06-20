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Spor

Euro 2024 elemelerinde genel görünüm

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 4. haftası 12 maçla başladı.

20 Haziran 2023 Salı 00:29 - Güncelleme:
Euro 2024 elemelerinde genel görünüm
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EURO 2024 Elemeleri'nin 4. haftasının ilk gününde B, C, D, H ve I gruplarında karşılaşmalar oynandı.

D Grubu'nda Türkiye, seyircisi önünde oynadığı Galler maçını 2-0 kazandı. Gruptaki diğer mücadelede Ermenistan, evinde Letonya'yı 2-1 mağlup etti.

Puanını 9'a yükselten Türkiye liderliğini sürdürdü. Bir maçı eksik Ermenistan 6 puanla 2'nci, iki maçı eksik Hırvatistan 4 puanla 3. sırada yer aldı.

İngiltere ve Finlandiya ise sahadan farklı galip ayrıldı. C Grubu'nda İngiltere, Kuzey Makedonya'yı 7-0, H Grubu'nda ise Finlandiya, San Marino'yu 6-0 yendi. İngiltere'de Saka, Finlandiya'da da Hakans hat-trick yaptı.

Elemelerin 4. haftası, yarın A, E, F, G ve J gruplarında oynanacak 11 maçla tamamlanacak.

Sonuçlar şöyle:

B Grubu

İrlanda-Cebelitarık: 3-0

Fransa-Yunanistan: 1-0

C Grubu

Ukrayna-Malta: 1-0

İngiltere-Kuzey Makedonya: 7-0

D Grubu

Ermenistan-Letonya: 2-1

Türkiye-Galler: 2-0

H Grubu

Finlandiya-San Marino: 6-0

Kuzey İrlanda-Kazakistan: 0-1

Slovenya-Danimarka: 1-1

I Grubu

İsviçre-Romanya: 2-2

İsrail-Andorra: 2-1

Belarus-Kosova: 2-1

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