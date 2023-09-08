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Spor

EURO 2024 Elemeleri'nin 5. haftası 9 maçla başladı

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde beşinci maç haftasının ilk gününde 4 grupta 9 karşılaşma yapıldı.

8 Eylül 2023 Cuma 01:16 - Güncelleme:
EURO 2024 Elemeleri'nin 5. haftası 9 maçla başladı
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EURO 2024 Elemeleri'nin 5. haftasının ilk gününde B, E, G ve H gruplarında karşılaşmalar oynandı.

Gecenin öne çıkan maçında Fransa, sahasında ağırladığı İrlanda Cumhuriyeti'ni Aurelien Tchouameni ve Marcus Thuram'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.

Hollanda da sahasında Yunanistan'ı 3-0'lık skorla geçti. Ev sahibi ekibin gollerini Marten de Roon, Cody Gakpo ve eski Beşiktaşlı Wout Weghorts kaydetti.

Alınan sonuçlar şöyle:

B Grubu

Hollanda-Yunanistan: 3-0

Fransa-İrlanda Cumhuriyeti: 2-0

E Grubu

Çekya-Arnavutluk: 1-1

Polonya-Faroe Adaları: 2-0

G Grubu

Litvanya-Karadağ: 2-2

Sırbistan-Macaristan: 1-2

H Grubu

Kazakistan-Finlandiya: 0-1

Danimarka-San Marino: 4-0

Slovenya-Kuzey İrlanda: 4-2

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