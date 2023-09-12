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Spor

EURO 2024 Elemeleri'nin 6. haftası devam ediyor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 6. haftasına 5 maçla devam edildi.

AA12 Eylül 2023 Salı 01:04 - Güncelleme:
EURO 2024 Elemeleri'nin 6. haftası devam ediyor
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EURO 2024 Elemeleri'nin 6. haftasının ikinci gününde D ve J gruplarında karşılaşmalar oynandı.

A Milli Futbol Takımı'nın da yer aldığı D Grubu mücadelesinde, 7'şer puana sahip Ermenistan ile Hırvatistan karşı karşıya geldi.

Rakibini Andrej Kramaric'in golüyle 1-0 mağlup eden Hırvatistan, 10 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Gruptaki diğer maçta Galler, Aaron Ramsey ve David Brooks'un golleriyle Letonya'yı 2-0 yendi. Galler, bu galibiyetle puanını 7'ye çıkardı.

J Grubu'ndaki karşılaşmada ise Portekiz, sahasında ağırladığı Lüksemburg'u Goncalo Inacio (2), Matias Ramos (2), Diogo Jota (2), Ricardo Horta, Bruno Fernandes ve Joao Felix'in golleriyle 9-0 mağlup etti.

Alınan sonuçlar şöyle:

D Grubu

Ermenistan - Hırvatistan: 0-1

Letonya - Galler: 0-2

J Grubu

İzlanda - Bosna Hersek: 1-0

Portekiz-Lüksemburg: 9-0

Slovakya - Lihtenştayn: 3-0

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