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Spor

EURO 2024 finalinde İspanya - İngiltere maçını François Letexier yönetecek

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) finaline kalan İspanya ile İngiltere arasında oynanacak maçı Fransız hakem François Letexier yönetecek.

IHA11 Temmuz 2024 Perşembe 13:37 - Güncelleme:
EURO 2024 finalinde İspanya - İngiltere maçını François Letexier yönetecek
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EURO 2024 finalinde İspanya ile İngiltere, 14 Temmuz Pazar günü Berlin Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. TSİ 22.00'de başlayacak bu mücadelede düdük çalacak hakem de belli oldu.

UEFA Hakem Komitesi, final maçını Fransa'dan François Letexier'in yöneteceğini duyurdu. Letexier'in yardımcılıklarını ise Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak. Dördüncü hakemlik görevini de Polonyalı hakem Szymon Marciniak üstlenecek.

François Letexier, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası grup aşamasında İspanya - Gürcistan, Danimarka - Sırbistan ve Hırvatistan - Arnavutluk müsabakalarında görev aldı. Geride kalan sezonda Borussia Dortmund ile Real Madrid arasındaki 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde dördüncü hakem olan 35 yaşındaki Fransız, ayrıca Yunanistan'ın Pire kentinde Manchester City ile Sevilla'nın karşı karşıya geldiği 2023 UEFA Süper Kupası'nı da yönetti.

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