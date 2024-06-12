2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Takım'da flaş bir gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu, yapılan açıklamada milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin son durumunu paylaştı.

TFF, Polonya maçının ilk yarısında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

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Federasyon tarafından yapılan duyuruda; "A Milli Takımımızın EURO 2024 kadrosunda bulunan oyunculardan İrfan Can Kahveci'nin Polonya ile oynanan özel maçın ilk yarısında yaşamış olduğu sakatlıkla ilgili tedavisi devam etmektedir. Milli futbolcumuzun sağlık durumu günlük olarak takip edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

İrfan Can Kahveci'nin EURO 2024 kadrosundan çıkarılıp çıkarılmayacağı kısa süre içinde belli olacak.