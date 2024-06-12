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Spor

EURO 2024 öncesi sakatlık krizi! A Milli Takım'da yıldız isimden korkutan gelişme

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın başlamasına iki günden az bir süre kalmışken A Milli Takım'da sakatlıklar can sıkmaya devam ediyor. Polonya ile oynanan maçta sakatlanan İrfan Can Kahveci için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

12 Haziran 2024 Çarşamba 23:36 - Güncelleme:
EURO 2024 öncesi sakatlık krizi! A Milli Takım'da yıldız isimden korkutan gelişme
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2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Takım'da flaş bir gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu, yapılan açıklamada milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin son durumunu paylaştı.

TFF, Polonya maçının ilk yarısında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

İŞTE RESMİ AÇIKLAMA

Federasyon tarafından yapılan duyuruda; "A Milli Takımımızın EURO 2024 kadrosunda bulunan oyunculardan İrfan Can Kahveci'nin Polonya ile oynanan özel maçın ilk yarısında yaşamış olduğu sakatlıkla ilgili tedavisi devam etmektedir. Milli futbolcumuzun sağlık durumu günlük olarak takip edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

İrfan Can Kahveci'nin EURO 2024 kadrosundan çıkarılıp çıkarılmayacağı kısa süre içinde belli olacak.

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