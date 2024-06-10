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Spor

EURO 2024 öncesi son prova! A Milli Takım, Polonya'ya karşı

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 öncesi son hazırlık maçına bu akşam Polonya karşısında çıkacak. Müsabaka TSİ. 21.45'te başlayacak. İşte detaylar...

10 Haziran 2024 Pazartesi 09:25 - Güncelleme:
EURO 2024 öncesi son prova! A Milli Takım, Polonya'ya karşı
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2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, özel maçta Polonya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Başkent Varşova'daki PGE Narodowy Stadı'nda yapılacak hazırlık mücadelesi, TSİ 21.45'te başlayacak. Müsabaka, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonundan hakem Balazs Berke yönetecek. Berke'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Vencel Toth ve Balazs Szert yapacak.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye'nin muhtemel ilk 11'i: Mert Günok; Mert Müldür, Ahmetcan Kaplan, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı; Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, Orkun Kökçü; Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy.

Polonya'nın muhtemel ilk 11'i: Skorupski, Walukiewicz, Salamon, Kiwior; Skoras, Romanchuk, Zelinski, Zalewski, Szymanski; Buksa, Lewandowski.

31 SENE SONRA KARŞILAŞACAKLAR

A Milli Futbol Takımı, özel müsabakada karşılaşacağı rakibi Polonya ile 31 yıl sonra ilk kez mücadele edecek.

Ay-yıldızı ekip, Polonya ile son maçını 27 Ekim 1993'te İstanbul'da oynadı.

İnönü Stadı'nda oynanan 1994 Dünya Kupası Eleme Grubu müsabakasını Türkiye 2-1 kazanmıştı.

18. RANDEVU

Türkiye ile Polonya, yarın oynayacakları müsabakayla tarihlerinde 18. kez karşı karşıya gelecek.

Milliler, geride kalan 17 müsabakada, 3 galibiyet elde ederken, 3 maç berabere bitti, Polonya ise 11 kez galip geldi.

Ay-yıldızlı ekip, rakip fileleri 12 kez havalandırdı, kalesinde ise 39 gol gördü.

İLK MAÇ 100 SENE ÖNCE

İki ülke A milli futbol takımları, ilk kez 29 Haziran 1924'te karşı karşıya geldi.

Polonya'nın Lodz şehrinde oynanan maçı ev sahibi takım 2-0 kazandı.

Bu müsabaka, Türk Milli Takımı'nın tarihinde oynadığı 6. maç olarak kayıtlara geçti.

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