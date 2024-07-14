2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) finalinde İngiltere'yi 2-1 mağlup eden İspanya, şampiyon oldu.

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede İspanya'ya şampiyonluğu getiren golleri, 47. dakikada Nico Williams ve 86. dakikada Mikel Oyarzabal attı.

İngiltere'nin tek golü ise 73. dakikada Cole Palmer'dan geldi.

İSPANYA REKOR KIRDI

EURO 2024 finalinde İngiltere'yi mağlup eden İspanya, 17. kez düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 4. kez kupayı kazandı.



Bu turnuva öncesinde Almanya ile birlikte 3'er şampiyonluğu bulunan ve en fazla mutlu sona ulaşan 2 takımdan biri olan İspanya, 4. kez şampiyon olarak Avrupa Şampiyonası'nı en fazla kazanan takım ünvanını elde etti.

İspanyollar, 5. kez mücadele ettiği finalde 4. kez kupaya uzandı. İspanya, 1964, 2008 ve 2012'de de şampiyonluğa ulaşırken, 1984'te ise ikinci oldu.

İNGİLTERE ÜST ÜSTE 2. KEZ FİNALDE KAYBETTİ

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez finalde mücadele eden İngiltere, yine mutlu sona ulaşamadı.



Turnuva tarihinde ikinci finalini oynayan İngilizler, bir kez daha sahadan üzgün ayrıldı.

- Final maçının oyuncusu Williams

İspanya-İngiltere maçının oyuncusu, İspanya'ya şampiyonluğu getiren gollerden ilkini atan Nico Williams oldu.

Williams, turnuvada ikinci golünü İngiltere ağlarına gönderdi.

SOUTHGATE, HARRY KANE'İ 61. DAKİKADA OYUNDAN ALDI

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, takım kaptanı ve golcüsü Harry Kane'i karşılaşmanın 61. dakikasında oyundan aldı.



İspanya'nın 1-0 öne geçmesinin ardından Southgate, ilk oyuncu değişikliği hakkını Kane'i kenara alarak yaptı. Southgate, Kane'in yerine İngiltere'nin Hollanda ile oynadığı yarı final maçında 90+1. dakikada galibiyeti getiren golü atan Ollie Watkins'i sahaya sürdü.

Kane'in çıkmasının ardından İngiltere'de kaptanlık pazubendini Kyle Walker taktı.

PALMER, 3 DAKİKADA GOLÜNÜ ATTI

İspanya karşısında İngiltere'nin tek golünü atan isim Cole Palmer oldu.



Gareth Southgate'in 70. dakikada Mainoo'nun yerine oyuna aldığı Palmer, 3 dakika sonra fileleri havalandırdı.

İspanya'da da ikinci yarıda oyuna dahil olan Mikel Oyarzabal golünü attı. 68. dakikada oyuna giren Oyarzabal, 86. dakikada takımına şampiyonluğu getiren golü attı.

İSPANYA 7'DE 7 İLE ŞAMPİYON

Finalde İngiltere'yi yenerek şampiyonluğa ulaşan İspanya, EURO 2024'te oynadığı tüm maçları kazandı.



İspanyollar, turnuvada Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk, Gürcistan, Almanya, Fransa ve son olarak İngiltere'yi mağlup etti.

- De la Fuente, ilk Avrupa şampiyonluğu sevincini yaşadı

Teknik direktör Luis de la Fuente, İspanya'nın başında ilk kez Avrupa şampiyonluğu sevincini yaşadı.

DE LA FUENTE, İLK AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU SEVİNCİNİ YAŞADI

Teknik direktör Luis de la Fuente, İspanya'nın başında ilk kez Avrupa şampiyonluğu sevincini yaşadı.



Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın ardından İspanya'nın başına geçen 63 yaşındaki deneyimli teknik adam, geçen sezon UEFA Uluslar Ligi'nde de İspanya'yı şampiyonluğa ulaştırmıştı. İspanya, finalde Hırvatistan'ı penaltılarla mağlup ederek 2022-2023 sezonunda Uluslar Ligi'ni kazandı.

ALMANLARIN CUCURELLA'YA TEPKİSİ SÜRDÜ

Alman futbolseverler, İspanyol sol bek Marc Cucurella'yı maç boyunca top her ayağına geldiğinde ıslıkladı.



İspanya'nın, çeyrek finalde Almanya ile oynadığı maçta Cucurella'nın eline top gelmiş hakem devam kararı vermişti. Alman taraftarlar, o karşılaşmanın ardından İspanya'nın oynadığı her maçta Cucurella'ya tepkisini sürdürdü.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

45+1. dakikada Rice'ın İspanya yarı alanının ortalarında sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken top, ceza sahası sol çaprazındaki Foden'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda, kaleci Unai Simon direk dibinde topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçti. İlk 45 dakikada meşin yuvarlak büyük oranda İspanya'nın ayağında kalırken 45+1. dakikada İngiltere'nin duran toptan bulduğu pozisyon haricinde önemli bir gol girişimi olmadı.

İlk yarı, golsüz eşitlikle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

47. dakikada İspanya öne geçti. Sağ kanatta buluştuğu topla ceza yayına kadar sokulan Yamal, pasını ceza sahası sol çaprazındaki Williams'a aktardı. Bu oyuncunun yerden vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlarla buluştu: 1-0.

49. dakikada Williams'ın pasıyla penaltı noktası civarında buluşan Olmo'nun şutunda top yandan auta gitti.

56. dakikada Williams'ın ceza yayının gerisinden şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

64. dakikada Bellingham'ın yay içinden sert şutunda top kalenin yanından oyun alanı dışına gitti.

66. dakikada Olmo'nun pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yamal'ın yerden uzak köşeye şutunda kaleci Pickford uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

73. dakikada İngiltere beraberliği yakaladı. Sağ kanatta buluştuğu topla ceza sahasına giren Saka, pasını altıpas önündeki Bellingham'a aktardı. Kaleye sırtı dönük olan bu oyuncu, meşin yuvarlağı ceza sahası dışındaki Palmer'ın önüne bıraktı. Ceza yayının sağındaki Palmer, yerden düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-1.

82. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Yamal'ın karşı karşıya şutunda kaleci Pickford sağına uzanarak topun ağlara gitmesini önledi.

86. dakikada İspanya bir kez daha öne geçti. Cucurella'nın soldan altıpas gerisine gönderdiği topa kayarak dokunan Oyarzabal, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

89. dakikada İngiltere gole çok yaklaştı. Sağdan kullanılan kornerde Rice'ın kafayla vurduğu topu kaleci Unai Simon çizgi üzerinde çıkardı. Altıpas gerisine yükselen topa bu kez Guehi kafa vuruşunu yaptı. Bu kez çizgi üzerindeki Olmo kafayla topun ağlara girmesine engel oldu. Dönen topta şansını Rice bir kez daha denedi ancak meşin yuvarlak auta gitti.

Mücadeleyi 2-1 kazanan İspanya, tarihinde 4. kez Avrupa şampiyonu oldu.

Stat: Berlin Olimpiyat

Hakemler: François Letexier, Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni (Fransa)

İspanya: Unai Simon, Carvajal, Le Normand (Dk. 83 Nacho), Laporte, Cucurella, Rodri (Dk. 46 Zubimendi), Fabian Ruiz, Yamal (Dk. 89 Merino), Olmo, Williams, Morata (Dk. 68 Oyarzabal)

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Saka, Mainoo (Dk. 70 Palmer), Rice, Shaw, Foden (Dk. 89 Toney), Bellingham, Kane (Dk. 61 Watkins)

Goller: Dk. 47 Williams, Dk. 86 Oyarzabal (İspanya), Dk. 73 Palmer (İngiltere)

Sarı kartlar: Dk. 25 Kane, Dk. 53 Stones, Dk. 90+2 Watkins (İngiltere), Dk. 31 Olmo (İspanya)