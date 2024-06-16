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Spor

EURO 2024 B Grubu'nda ilk maçlar tamamlandı

EURO 2024 B Grubu'nda İtalya-Arnavutluk karşılaşmasının ardından ilk hafta tamamlandı.

AA16 Haziran 2024 Pazar 00:26 - Güncelleme:
EURO 2024 B Grubu'nda ilk maçlar tamamlandı
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu'nda ilk maçlar sona erdi.

B Grubu'nun ilk maçında İspanya, Berlin'de Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti.

Grupta günün ikinci karşılaşmasında ise son şampiyon İtalya, Arnavutluk'u geriye düştüğü mücadelede 2-1 yendi.

B Grubu'nda ilk maçlar sonunda İspanya liderlik koltuğunda yer aldı.

Grupta ikinci maçlarda Hırvatistan-Arnavutluk ve İspanya-İtalya karşılaşmaları oynanacak.

PUAN DURUMU

İlk maçların ardından B Grubu'nda oluşan puan durumu şöyle:

TakımOGBMAGYGAVPuan
İspanya11003033
İtalya11002113
Arnavutluk100112-10
Hırvatistan100103-30

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