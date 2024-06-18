EURO 2024'te D Grubu ilk maçları tamamlandı

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada D Grubu'ndaki ilk müsabakalarda Polonya ile Hollanda, Avusturya ile de Fransa karşı karşıya geldi.

Grubun ilk maçında Polonya ile Hollanda, Hamburg'taki Volkspark'ta karşılaştı.

Hollanda, rakibini Cody Gakpo ve Wout Weghorst'un golleriyle 2-1 mağlup ederken, Polonya'nın tek golünü Adam Buksa kaydetti.

Günün ikinci maçında ise Avusturya ile Fransa, Düsseldorf Arena'da kozlarını paylaştı. Fransa, rakibini Wöber'in kendi kalesine attığı golle 1-0 yenmeyi başardı.

PUAN DURUMU



D Grubu'nda ilk maçlar sonunda oluşan puan durumu şöyle:

Takım Maç G B M A Y AV Puan Hollanda 1 1 0 0 2 1 1 3 Fransa 1 1 0 0 1 0 1 3 Polonya 1 0 0 1 1 2 -1 0 Avusturya 1 0 0 1 0 1 -1 0

İKİNCİ MAÇLARIN PROGRAMI



D Grubu'nda ikinci maçların programı TSİ şöyle:

21 Haziran Cuma:

19.00 Polonya-Avusturya (Olympiastadion)

22.00 Hollanda-Fransa (Leipzig Stadı)