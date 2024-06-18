EURO 2024'te D Grubu ilk maçları tamamlandı

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada D Grubu'ndaki ilk müsabakalarda Polonya ile Hollanda, Avusturya ile de Fransa karşı karşıya geldi.
Grubun ilk maçında Polonya ile Hollanda, Hamburg'taki Volkspark'ta karşılaştı.
Hollanda, rakibini Cody Gakpo ve Wout Weghorst'un golleriyle 2-1 mağlup ederken, Polonya'nın tek golünü Adam Buksa kaydetti.
Günün ikinci maçında ise Avusturya ile Fransa, Düsseldorf Arena'da kozlarını paylaştı. Fransa, rakibini Wöber'in kendi kalesine attığı golle 1-0 yenmeyi başardı.
PUAN DURUMU
D Grubu'nda ilk maçlar sonunda oluşan puan durumu şöyle:
|Takım
|Maç
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|Puan
|Hollanda
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|Fransa
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|Polonya
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|Avusturya
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
İKİNCİ MAÇLARIN PROGRAMI
D Grubu'nda ikinci maçların programı TSİ şöyle:
21 Haziran Cuma:
19.00 Polonya-Avusturya (Olympiastadion)
22.00 Hollanda-Fransa (Leipzig Stadı)