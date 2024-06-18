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Spor

EURO 2024'te D Grubu ilk maçları tamamlandı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'nda ilk maçlar tamamlandı.

AA18 Haziran 2024 Salı 10:15 - Güncelleme:
EURO 2024'te D Grubu ilk maçları tamamlandı
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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada D Grubu'ndaki ilk müsabakalarda Polonya ile Hollanda, Avusturya ile de Fransa karşı karşıya geldi.

Grubun ilk maçında Polonya ile Hollanda, Hamburg'taki Volkspark'ta karşılaştı.

Hollanda, rakibini Cody Gakpo ve Wout Weghorst'un golleriyle 2-1 mağlup ederken, Polonya'nın tek golünü Adam Buksa kaydetti.

Günün ikinci maçında ise Avusturya ile Fransa, Düsseldorf Arena'da kozlarını paylaştı. Fransa, rakibini Wöber'in kendi kalesine attığı golle 1-0 yenmeyi başardı.

PUAN DURUMU

D Grubu'nda ilk maçlar sonunda oluşan puan durumu şöyle:

TakımMaçGBMAYAVPuan
Hollanda11002113
Fransa11001013
Polonya100112-10
Avusturya100101-10

İKİNCİ MAÇLARIN PROGRAMI

D Grubu'nda ikinci maçların programı TSİ şöyle:

21 Haziran Cuma:

19.00 Polonya-Avusturya (Olympiastadion)

22.00 Hollanda-Fransa (Leipzig Stadı)

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