EURO 2024'te eleme müsabakaları yarın oynanacak maçlarla devam edecek

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacak takımların belirleneceği eleme gruplarının 5. haftasında 23 karşılaşma oynanacak.
D Grubu'nda yer alan Türkiye, 8 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Ermenistan'ı konuk edecek.
ELEMELERDE 5. HAFTA MAÇLARININ PROGRAMI ŞÖYLE
Yarın:
B Grubu
21.45 Hollanda-Yunanistan
21.45 Fransa-İrlanda Cumhuriyeti
E Grubu
21.45 Çekya-Arnavutluk
21.45 Polonya-Faroe Adaları
G Grubu
19.00 Litvanya-Karadağ
21.45 Sırbistan-Macaristan
H Grubu
17.00 Kazakistan-Finlandiya
21.45 Danimarka-San Marino
21.45 Slovenya-Kuzey İrlanda
8 Eylül Cuma:
A Grubu
19.00 Gürcistan-İspanya
21.45 Güney Kıbrıs Rum Kesimi-İskoçya
D Grubu
21.45 Hırvatistan-Letonya
21.45 Türkiye-Ermenistan
J Grubu
21.45 Lüksemburg-İzlanda
21.45 Slovakya-Portekiz
21.45 Bosna Hersek-Lihtenştayn
9 Eylül Cumartesi
C Grubu
19.00 Ukrayna-İngiltere
21.45 Kuzey Makedonya-İtalya
F Grubu
16.00 Azerbaycan-Belçika
19.00 Estonya-İsveç
I Grubu
19.00 Andorra-Belarus
21.45 Romanya-İsrail
21.45 Kosova-İsviçre