EURO 2024'te genç yıldızlar parladı

Almanya'da 14 Temmuz'a kadar sürecek EURO 2024, ikinci grup karşılaşmaları sonunda bol gollü geçen, çekişmeli ve heyecan kat sayısı yüksek maçlarıyla sporseverlere futbol şöleni sunmaya devam ediyor.

Futbolun en büyük tutkulardan biri olduğu Almanya'da sahne alan Arda Güler, Jamal Musiala, Lamine Yamal, Jude Bellingham ve Florian Wirtz gibi genç yıldızlar ise futbolseverlerin geleceğe umutla bakmasını sağlayan performanslarıyla adlarından söz ettiriyor.

ARDA GÜLER EN GÜZEL GOLLERDEN BİRİNİ ATTI



Oyun görüşü ve tekniğiyle özlenen "klasik 10 numaraları" hatırlatan milli takımın genç yıldızı Arda Güler, Gürcistan maçında kilidi açan oyuncu oldu.

Genç yaşına rağmen sorumluluk almaktan kaçmayan ve liderlik vasfıyla dikkati çeken Arda'nın Gürcistan'a karşı yaklaşık 25 metreden çok sert bir vuruşla attığı gol, grup maçlarının en iyileri arasına girdi.

Takımını 2-1 öne geçiren golü kaydettiği Gürcistan maçının en iyi oyuncusu seçilen Arda, dünyanın en iyi kulüplerinden Real Madrid'in onu neden tercih ettiğini bir kez daha ispatladı.

Milli futbolcu ayrıca 19 yaş 114 günlükken attığı bu gol ile Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu rekorunu Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo'nun elinden aldı.

MUSİALA'DAN 2 GOL



Pas yeteneği, oyun görüşü ve fırsatçılığıyla dikkatleri üzerine çeken Alman Jamal Musiala, EURO 2024'te çıktığı ilk iki maçta 2 gol kaydetti.

Turnuvada yüksek pas isabet oranıyla (yüzde 93,5) mücadele eden Bayern Münih'in 21 yaşındaki futbolcusu, 2'de 2 yapan Almanya'nın oynadığı İskoçya ve Macaristan maçlarında birer gol buldu.

İskoçya maçının en iyi oyuncusu da seçilen Musiala, kendisine büyük umutlar bağlayan Almanların beklentilerini boşa çıkarmadı.

WİRTZ PARLAMAYA DEVAM EDİYOR



Alman futbolcu Florian Wirtz, Bayer Leverkusen'da geçirdiği başarılı sezonun ardından EURO 2024'te ortaya koyduğu performansla da beğeni topladı.

Hücum bölgesinde büyük bir tehdit haline gelen Wirtz, İskoçya'ya attığı golle turnuva ve Alman futbol tarihine geçti.

Wirtz, 21 yaş 42 günlükken İskoçya'ya karşı bulduğu golle, turnuva tarihinde açılış golünü atan ve Almanya adına Avrupa Şampiyonası'nda fileleri havalandıran en genç futbolcu olmayı başardı.

BELLİNGHAM, SOUTHGATE'İN "FRENLEDİĞİ" İNGİLTERE'Yİ SIRTLAMAYA ÇALIŞIYOR



Genç yaşına rağmen fiziği, pas becerisi ve bitiriciliğiyle komple bir oyuncu görüntüsü çizen Jude Bellingham, İngiltere Milli Takımı'nın en büyük kozu olarak göze çarpıyor.

İngiliz taraftarlar, ilk iki maçta sergilenen durağan futboldan ötürü eleştiri oklarının hedefi olan teknik direktör Gareth Southgate'in "frenlediği" milli takımda büyük ölçüde Bellingham'a bel bağlamış durumda.

Real Madrid'in 20 yaşındaki yıldızı, Sırbistan ile oynanan ilk grup karşılaşmasında takımına 1-0'lık galibiyeti getiren golü kaydetti ve maçın oyuncusu seçildi.

İSPANYOLLAR "GENÇ KANATLARIYLA UÇUŞTA"



Grupta ilk iki maçını gol yemeden kazanan İspanya, Lamine Yamal ve Nico Williams gibi hızlı ve genç kanatlarıyla turnuvaya yüksek irtifadan giriş yaptı.

Sağ kanatta Yamal ve sol kanatta Williams, bire birde adam eksiltme becerileri ve öngörülemeyen oyun tarzlarıyla rakip savunma oyuncularının korkulu rüyası haline geldi.

Barcelona ve İspanyol futbolunun büyük umutlar bağladığı Yamal, Hırvatistan'a karşı 3-0 kazanılan maçta bir asist yaptı ve etkili oyunuyla yıldızlaştı.

Yamal, 16 yaş 338 günlükken Hırvatistan'a karşı mücadele ederek turnuva tarihinde forma giyen en genç futbolcu ünvanını da kazandı.

Maç boyu tehlikeli hücum aksiyonlarının içinde olan Athletic Bilbao'nun 21 yaşındaki futbolcusu Williams ise İspanya'nın İtalya'yı 1-0 ile geçtiği karşılaşmada ön plana çıktı.

İtalya'ya karşı bir topu direkten dönen Williams, rakip oyuncuları ve kaleyi sürekli zorladığı performansıyla maçın oyuncusu ödülünü aldı.

CONCEİÇAO, PORTEKİZ'E HAYAT VERDİ



Porto'nun 21 yaşındaki futbolcusu Francisco Conceiçao, ilk grup maçında Portekiz'e hayat veren oyuncu oldu.

Çekya maçının 90. dakikasında oyuna giren Conceiçao, 90+2. dakikada bulduğu golle takımını 2-1'lik galibiyete taşıdı.

MİKAUTADZE, GÜRCİSTAN'IN İKİ GOLÜNÜ ATTI



Fransa ekibi Metz'de sergilediği skorer performansla dikkatleri üzerine çeken Georges Mikautadze, EURO 2024'te attığı iki golle Gürcistan'ın en büyük kozu olduğunu kanıtladı.



Gürcistan Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası tarihindeki ilk iki golünü atan 23 yaşındaki Mikautadze, Türkiye ve Çekya ile oynanan karşılaşmalarda birer kez fileleri havalandırdı.

Valencia'nın 23 yaşındaki file bekçisi Giorgi Mamardashvili ise Gürcistan'ın Çekya ile 1-1 berabere kaldığı maçta kalesinde devleşerek takımının puan almasını sağladı ve maçın oyuncusu ödülüne layık görüldü.

