İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Temmuz 2024 Pazar / 1 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,6645
  • EURO
    35,5639
  • ALTIN
    2511.53
  • BIST100
    10851.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • EURO 2024'te ''Gol atamayan'' Fransa, yarı finale kadar geldi
Spor

EURO 2024'te ''Gol atamayan'' Fransa, yarı finale kadar geldi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) yarı finale kadar yükselen Fransa Milli Takımı, akan oyunda gol atamadı.

AA7 Temmuz 2024 Pazar 11:44 - Güncelleme:
EURO 2024'te ''Gol atamayan'' Fransa, yarı finale kadar geldi
ABONE OL

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'ün favorileri arasında gösterilen Fransa, yarı finale çıkan 4 takımdan biri oldu.

Teknik direktör Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, kadrosunda Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Marcus Thuram, Olivier Giroud, Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Kingsley Coman ve Randal Kolo Muani gibi yıldız hücum oyuncularını bulunduruyor.

Futbolcuların geride kalan sezondaki performansına bakıldığında futbolseverlere güzel ve bol gollü maçlar vadeden Fransa, EURO 2024'te bu beklentileri karşılayamadı.

RAKİPLERİ KENDİ KALELERİNE ATTIKLARI GOLLERLE YARI FİNALE TAŞIDI

Fransa Milli Takımı, EURO 2024'te yaptığı 5 karşılaşmada sadece 3 gol buldu.

Avusturya, Hollanda ve Polonya ile D Grubu'nda mücadele eden Fransa, 1 galibiyet, 2 beraberlik alarak grup ikincisi oldu.

İlk maçta Avusturya'yı 1-0 yenen Fransa'nın golünü Avusturyalı futbolcu Maximilian Wöber kendi kalesine attı. Fransa'nın Hollanda ile yaptığı ikinci grup müsabakası golsüz beraberlikle tamamlandı. Gruptaki üçüncü maçına Polonya karşısında çıkan Fransa, 1-1 biten maçta tek golü Mbappe'nin ayağından penaltıdan buldu.

Son 16 turunda Belçika ile karşılaşan Fransa Milli Takımı'nın 1-0 kazandığı mücadeledeki golünü bu kez Jan Vertonghen kendi kalesine gönderdi.

Çeyrek finalde ise Portekiz ile eşleşen "Horozlar", normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona eren müsabakayı seri penaltılar sonunda 5-3 kazanarak yarı finalist oldu.

SAVUNMASIYLA TURLARI ATLADI

Hücumdaki etkisiz görüntüsüyle futbolseverlere bekledikleri golleri izletemeyen Fransa'yı yarı finale savunmadaki iyi performansı taşıdı.

Fransa, turnuvada yaptığı 5 müsabakada sadece 1 gol yedi. Akan oyunda rakiplerine gol fırsatı vermeyen Fransızlara söz konusu golü, grup mücadelesinde penaltıdan Robert Lewandowski attı.

YARI FİNALDEKİ RAKİBİ İSPANYA

Fransa, yarı finalde İspanya ile karşı karşıya gelecek.

"Horozlar", turnuvanın en golcü takımlarından olan İspanya karşısında finale çıkabilmek için mücadele verecek.

Münih Futbol Arena'da 9 Temmuz Salı günü yapılacak yarı final müsabakası, TSİ 22.00'de başlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.