EURO 2024'te ''Gol atamayan'' Fransa, yarı finale kadar geldi

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'ün favorileri arasında gösterilen Fransa, yarı finale çıkan 4 takımdan biri oldu.

Teknik direktör Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, kadrosunda Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Marcus Thuram, Olivier Giroud, Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Kingsley Coman ve Randal Kolo Muani gibi yıldız hücum oyuncularını bulunduruyor.

Futbolcuların geride kalan sezondaki performansına bakıldığında futbolseverlere güzel ve bol gollü maçlar vadeden Fransa, EURO 2024'te bu beklentileri karşılayamadı.



RAKİPLERİ KENDİ KALELERİNE ATTIKLARI GOLLERLE YARI FİNALE TAŞIDI



Fransa Milli Takımı, EURO 2024'te yaptığı 5 karşılaşmada sadece 3 gol buldu.

Avusturya, Hollanda ve Polonya ile D Grubu'nda mücadele eden Fransa, 1 galibiyet, 2 beraberlik alarak grup ikincisi oldu.

İlk maçta Avusturya'yı 1-0 yenen Fransa'nın golünü Avusturyalı futbolcu Maximilian Wöber kendi kalesine attı. Fransa'nın Hollanda ile yaptığı ikinci grup müsabakası golsüz beraberlikle tamamlandı. Gruptaki üçüncü maçına Polonya karşısında çıkan Fransa, 1-1 biten maçta tek golü Mbappe'nin ayağından penaltıdan buldu.

Son 16 turunda Belçika ile karşılaşan Fransa Milli Takımı'nın 1-0 kazandığı mücadeledeki golünü bu kez Jan Vertonghen kendi kalesine gönderdi.

Çeyrek finalde ise Portekiz ile eşleşen "Horozlar", normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona eren müsabakayı seri penaltılar sonunda 5-3 kazanarak yarı finalist oldu.



SAVUNMASIYLA TURLARI ATLADI

Hücumdaki etkisiz görüntüsüyle futbolseverlere bekledikleri golleri izletemeyen Fransa'yı yarı finale savunmadaki iyi performansı taşıdı.

Fransa, turnuvada yaptığı 5 müsabakada sadece 1 gol yedi. Akan oyunda rakiplerine gol fırsatı vermeyen Fransızlara söz konusu golü, grup mücadelesinde penaltıdan Robert Lewandowski attı.



YARI FİNALDEKİ RAKİBİ İSPANYA



Fransa, yarı finalde İspanya ile karşı karşıya gelecek.

"Horozlar", turnuvanın en golcü takımlarından olan İspanya karşısında finale çıkabilmek için mücadele verecek.

Münih Futbol Arena'da 9 Temmuz Salı günü yapılacak yarı final müsabakası, TSİ 22.00'de başlayacak.