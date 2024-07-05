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Spor

EURO 2024'te heyecan çeyrek final maçlarıyla devam ediyor! İşte günün programı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final etabı başlıyor. EURO 2024'te çeyrek finalde bugün iki karşılaşma oynanacak.

5 Temmuz 2024 Cuma 10:23 - Güncelleme:
EURO 2024'te heyecan çeyrek final maçlarıyla devam ediyor! İşte günün programı
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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk çeyrek final maçları bugün oynanacak.

Turnuvada "erken final" olarak nitelendirilen maçta İspanya ile Almanya karşı karşıya gelecek.

TSİ 19.00'da başlayacak mücadele Stuttgart Arena'da oynanacak.

ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİLER?

İspanya, çeyrek finale tüm maçlarını kazanarak geldi.

İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk'un yer aldığı B Grubu'ndan gol yemeden 3'te 3 yaparak lider çıkan İspanya, son 16 turunda Gürcistan'ı eleyerek çeyrek finalist oldu.

A Grubu'nda yer alan ev sahibi Almanya ise İsviçre, Macaristan ve İskoçya ile karşılaştı. Almanlar, 2 galibiyet, 1 beraberlikle çıktıkları son 16 turunda Danimarka'yı geçerek çeyrek finale geldi.

MUHTEMEL 11'LER

İspanya: Unai Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Pedri, Rodri, Fabian Ruiz, Yamal, Morata, Williams

Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum, Andrich, Kroos, Musiala, İlkay Gündoğan, Wirtz, Havertz

PORTEKİZ VE FRANSA YARI FİNAL İÇİN SAHADA

Turnuvada bugün oynanacak bir diğer çeyrek final karşılaşmasında EURO 2016'nın finalistleri Portekiz ve Fransa karşılaşacak.

TSİ 22.00'de başlayacak mücadele Volkspark Stadı'nda oynanacak.

Şampiyonaya Avusturya, Hollanda ve Polonya ile D Grubu'nda mücadele ederek başlayan Fransa, 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan toplayarak Avusturya'nın ardından ikinci sırada son 16 turuna yükseldi.

Fransa, söz konusu süreçte 2 gol atarken, kalesinde 1 gol gördü. Fransa, son 16 turunda ise Belçika'yı 1-0 mağlup ederek adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Türkiye ile birlikte F Grubu'nda yer alan Portekiz ise 2 galibiyet ve 1 yenilgi sonucunda 6 puanla grubu lider tamamlayarak bir üst tura yükseldi. Portekiz, üç maçta 5 gol atıp kalesinde 3 gol gördü.

Portekiz, son 16 turunda Slovenya'yı penaltılarla geçti.

MUHTEMEL 11'LER

Portekiz: Diogo Costa, Joao Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes, Bruno Fernandes, Joao Palhinha, Vitinha, Diogo Jota, Ronaldo, Bernardo Silva

Fransa: Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez, Kante, Tchouameni, Griezmann, Dembele, Thuram, Mbappe

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