İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Haziran 2024 Pazar / 17 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8248
  • EURO
    35,2439
  • ALTIN
    2450.67
  • BIST100
    10771.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • EURO 2024'te yol kazası! Tur son maça kaldı
Spor

EURO 2024'te yol kazası! Tur son maça kaldı

EURO 2024'e güzel bir başlangıç yapan A Milli Takım dün akşam Portekiz karşısında 3-0'lık skorla mağlup oldu. Ay-yıldızlı ekip tur biletini son maça bıraktı. İşte detaylar...

Akşam23 Haziran 2024 Pazar 09:14 - Güncelleme:
EURO 2024'te yol kazası! Tur son maça kaldı
ABONE OL

Elemelerde 10'da 10 yaparak gelen ve maçın favorisi olan Portekiz'e karşı diş göstererek başladık. Henüz 6'da Zeki ortaladı; Kerem yakın mesafede dokunamadı, net fırsatı teptik. İlk 15 dakikanın ardından ritmini bulan Portekiz, sıklaştırdığı atakların meyvesini 21'de aldı. Soldan gelen ortayı Ronaldo ıskalasa da Bernardo Silva tamamladı: 0-1. İlk golün şokunu atlatamadan, Samet'in büyük bir hata yapıp ağlarımıza yuvarladığı topla 28'de fark ikiye çıktı: 0-2. 31'inci dakikada yine Kerem ile zorladık; bu kez Costa ayaklarıyla kurtardı... Tecrübeli rakip hata affetmiyor; 55'te Ronaldo, Zeki'nin bozmaya çalıştığı ofsayttan kaçıp Fernandes'i boş kale ve topla karşı karşıya bıraktı: 0-3. Kalan sürede kaleyi yoklasa da golü bulamayan Millilerimiz için tur anahtarı Çekya karşılaşmasına kaldı...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.