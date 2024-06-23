Elemelerde 10'da 10 yaparak gelen ve maçın favorisi olan Portekiz'e karşı diş göstererek başladık. Henüz 6'da Zeki ortaladı; Kerem yakın mesafede dokunamadı, net fırsatı teptik. İlk 15 dakikanın ardından ritmini bulan Portekiz, sıklaştırdığı atakların meyvesini 21'de aldı. Soldan gelen ortayı Ronaldo ıskalasa da Bernardo Silva tamamladı: 0-1. İlk golün şokunu atlatamadan, Samet'in büyük bir hata yapıp ağlarımıza yuvarladığı topla 28'de fark ikiye çıktı: 0-2. 31'inci dakikada yine Kerem ile zorladık; bu kez Costa ayaklarıyla kurtardı... Tecrübeli rakip hata affetmiyor; 55'te Ronaldo, Zeki'nin bozmaya çalıştığı ofsayttan kaçıp Fernandes'i boş kale ve topla karşı karşıya bıraktı: 0-3. Kalan sürede kaleyi yoklasa da golü bulamayan Millilerimiz için tur anahtarı Çekya karşılaşmasına kaldı...