EURO 2024'ü bir gecede kaybettiren Ceferin'in hikayesi

Türkiye'nin yıllardır büyük bir emek harcayarak hazırlandığı EURO 2024 ev sahipliği adaylığı UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in koltuk sevdasına kurban gitti. Önceki gün Ceferin, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan oylamadan bir gün önce 9-7 Türkiye lehine olan tablonun Almanya'nın lehine değişmesini sağladı çünkü 5 üyeyi ikna etti. Bir gecede tüm süreci jet hızıyla değiştiren Aleksander Ceferin'in UEFA Başkanlığı'na uzanan kariyeri de oldukça hızlı ve kuşkulu.

5 YILIN 4'Ü DANIŞMANLIK

Güçlü bir lobisi olmayan Slovenya'dan bir isim UEFA koltuğuna oturduğunda futbol kamuoyunun geneli "Kim bu adam" diye sordu. İngiltere üzerinden yayın yapan 'twohundredpercent.net' sitesine göre Ceferin, Slovenya Futbol Birliği başkanlığına seçilirken aslında şartları uymuyordu. Çünkü bu koltuğa oturması için en az 5 yıllık yöneticilik yapması lazımdı. 2006-2011 arasında Olimpija Ljubljana'da görev alsa da bunun 4 yılı danışmanlık!

FIFA Denetim ve Uyum Komitesi'nin başkanı Sloven Tomaz Vesel... Bu isim bugün FIFA Başkanı olan Gianni Infantino tarafından, Domenico Scala'nın yerine atanıyor. Vessel de daha sonra UEFA Başkanlığı için Infantino'ya Ceferin'i öneriyor. Zira ikisi de çok yakın arkadaş! Infantino'nun strateji danışmanı Kjetil Siem, Ceferin için yoğun çalıştı.