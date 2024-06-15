EURO 2024'ün ikinci gününde 3 maç

Almanya'da oynanan EURO 2024 turnuvasının ikinci gününde 3 karşılaşma olacak.

TSİ 16.00'da Macaristan - İsviçre maçıyla başlayacak maraton 19.00'da İspanya - Hırvatistan maçıyla devam edecek ve 22.00'da oynanacak İtalya - Arnavutluk maçlarıyla son bulacak.

MACARİSTAN-İSVİÇRE

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu ikinci maçında Macaristan ile İsviçre karşı karşıya gelecek.

Almanya'nın Köln kentiyle aynı adı taşıyan statta saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak.

EURO24 YOLCULUKLARI

EURO 2024 Elemeleri'nde yenilgi yüzü görmeyen Macaristan, G Grubu'nda Sırbistan, Karadağ, Litvanya ve Bulgaristan ile karşılaşmıştı. Yaptığı 8 müsabakada 5 galibiyet, 3 beraberlik alan teknik direktör Marco Rossi'nin öğrencileri, topladığı 18 puanla grubunu lider tamamlamıştı.

İsviçre ise EURO 2024'e elemelerde I Grubu'nu ikinci bitirerek gelmişti. Teknik direktör Murat Yakın'ın öğrencileri, Romanya, İsrail, Belarus, Kosova ve Andorra ile karşılaşmış, 10 müsabakada 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşamıştı. Grupta 17 puan toplayan İsviçre, ikinci olarak adını Avrupa Şampiyonası finallerine yazdırmıştı.

İSPANYA-HIRVATİSTAN

EURO 2024 B Grubu ilk maçında İspanya ile Hırvatistan karşılaşacak.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.

Mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve Dan Cook yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İngiliz Anthony Taylor olacak.

11. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

İspanya ile Hırvatistan tarihlerinde 11. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 10 maçta İspanya 5, Hırvatistan 3 defa galip geldi. İki mücadele ise beraberlikle sona erdi.

Bu maçlarda İspanya 20, Hırvatistan 12 gol buldu.

İki ülke arasındaki en gollü maç, EURO 2020 son 16 turunda oynandı.

İspanya, 8 golün atıldığı bu karşılaşmada Hırvatistan'ı uzatma devreleri sonucunda 5-3 yendi.

En farklı galibiyete de yine İspanya imza attı. İspanyollar, 2018-2019 UEFA Uluslar Ligi sezonunda Hırvatistan'ı 6-0 mağlup etti.

Takımların 2023-2024 UEFA Uluslar Ligi finalinde oynadığı son müsabakanın galibi ise penaltı atışlarıyla belirlendi. Normal süresi ve uzatmaları golsüz biten maçta rakibine penaltı atışlarıyla 5-4 üstünlük kuran İspanya, şampiyonluğa ulaştı.

İTALYA-ARNAVUTLUK

EURO 2024 B Grubu ilk maçında İtalya ile Arnavutluk karşı karşıya gelecek.

BVB Dortmund Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stefan Lupp ve Marco Achmüller yapacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayımlanacak.

İTALYA ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

İki ülke arasındaki maçlarda İtalya'nın büyük üstünlüğü bulunuyor.

İtalya, bugüne kadar rakibiyle oynadığı 4 maçı da kazandı. Bu karşılaşmalarda 7 gol atan İtalya, kalesinde ise yalnızca 1 gole izin verdi.

"Maviler", rakibiyle oynadığı maçları 1-0, 2-0, 1-0 ve 3-1'lik sonuçlarla kazandı.

ARNAVUTLUK'TA İKİ TANIDIK İSİM

Arnavutluk Milli Takımı'nda Süper Lig'de de forma giyen 2 isim bulunuyor.

Beşiktaş forması giyen orta saha oyuncusu Ernest Muçi ile Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj, Arnavutluk aday kadrosunda yer alıyor.