EURO 2024'ün perdesi Allianz Arena'da açılacak

Futbolda Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki en önemli organizasyonu, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek. Toplam 10 şehir ve statta gerçekleştirilecek EURO 2024'ün açılışı Münih'teki Münih Futbol Arena'da oynanacak.

Bayern Münih'in iç saha maçlarını oynadığı Bavyera eyaletindeki Münih Futbol Arena, 2005 yılında yapıldı. Geride kalan yaklaşık 20 yıllık süreçte Bayern Münih'in tarihi maçlarını da gören 66 bin kişi kapasiteli stat, uluslararası 2 büyük organizasyona da kapılarını açtı.

Altyapı ve çevre çalışmalarıyla 550 milyon avroya inşa edilen statta, ilk büyük organizasyon 2006'da düzenlendi. Dev futbol kompleksinde, 2016 FIFA Dünya Kupası'nda ev sahibi Almanya ile Kosta Rika arasındaki açılış maçı dahil 6 karşılaşma oynandı.

2012 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BAYERN MÜNİH'İN ÜZÜNTÜSÜNE SAHNE OLDU



Münih Futbol Arena, 2011-2012 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finaline ev sahipliği yaptı.

Bayern Münih, iç saha maçlarını oynadığı statta yapılan final maçında İngiliz ekibi Chelsea ile karşılaştı. Kendi sahasında ciddi bir motivasyon üstünlüğüyle maça çıkan Bayern Münih, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten karşılaşmada penaltılarla 4-3 mağlup oldu.

Chelsea, Bavyera temsilcisini sahasında mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

EURO 2020'DE 4 MAÇ OYNANDI



Münih Futbol Arena'da 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında 4 maç oynandı.

Avrupa'nın 11 ülkesinin ortaklaşa ev sahipliği yaptığı EURO 2020, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2021'de düzenlendi. Turnuvanın 3 grup ve 1 çeyrek final karşılaşması, Münih Futbol Arena'da gerçekleştirildi.

EURO 2024'TE 6 MÜSABAKAYA KAPILARINI AÇACAK



2024 Avrupa Şampiyonası kapsamında Münih Futbol Arena'da 6 maç yapılacak.

Turnuva, 14 Haziran'da Almanya ile İskoçya arasında oynanacak açılış maçıyla başlayacak. Stadyum, toplamda 4 grup karşılaşması, birer de son 16 tur ve çeyrek final maçına sahne olacak.

Ayrıca 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi finali de Münih Futbol Arena'da oynanacak.

EURO 2024'te Münih Futbol Arena'da yapılacak maçlar şöyle:

14 Haziran: Almanya-İskoçya (Açılış maçı)

17 Haziran: Romanya-Ukrayna

20 Haziran: Slovenya-Sırbistan

25 Haziran: Danimarka-Sırbistan

2 Temmuz: Son 16 tur

9 Temmuz: Yarı final