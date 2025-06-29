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Spor

EuroBasket'te bronz madalya İtalya'nın

İtalya, 2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası üçüncülük maçında karşılaştığı Fransa'yı 69-54 mağlup ederek bronz madalyayı kazanan ülke oldu.

AA29 Haziran 2025 Pazar 22:09 - Güncelleme:
EuroBasket'te bronz madalya İtalya'nın
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2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası üçüncülük maçında İtalya, Fransa'yı 69-54 yendi.

Bu sonuçla üçüncü olan İtalya, bronz madalya elde etti. Fransa ise turnuvayı 4. sırada tamamladı.

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Julio Anaya (Panama), Gvidas Gedvilas (Litvanya)

Fransa: Bernies 6, Toure 13, Ayayi 8, Salaun 9, Rupert 4, Brochant, Foppossi 2, Badiane 2, Pouye 2, Tabdi 2, Lacan 6

İtalya: Pasa 6, Verona 11, Zandalasini 20, Keys 5, Cubaj 10, Santucci, Andre 4, Pan 3, Madera 5, Trimboli, Fassina 5, Spreafico

1. Periyot: 22-23

Devre: 36-42

3. Periyot: 45-53

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