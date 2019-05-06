Euroleague Final-Four'unda ilk kez bayan hakem görev alacak
THY Euroleague yönetimi, Final Four'da görev yapacak hakemleri açıkladı.
Vitoria'nın ev sahipliği yapacağı organizasyonda temsilcilerimiz Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra Real Madrid ve CSKA Moskova mücadele verecek.
İşte hakemler:
- Matej Boltauzer
- Mahdi Difallah
- Luigi Lamonica
- Olegs Latisevs
- Robert Lottermoser
- Anne Panther
- Fernando Rocha
- Boris Ryzhyk
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