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Spor

Euroleague maçında ortalık gerildi! Ali Koç'tan sert tepki

Euroleague'de dün akşam oynanan Olympiakos-Fenerbahçe Beko Play-off 5. maçında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe yönetimi hakem kararlarına tepki gösterdi. Temsilcimizin Euroleague macerasına veda ettiği mücadele sırasında başkan Ali Koç ve Olympiakoslu yöneticiler arasında da gerginlik yaşandı.

10 Mayıs 2023 Çarşamba 10:35 - Güncelleme:
Euroleague maçında ortalık gerildi! Ali Koç'tan sert tepki
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Turiksh Airlines EuroLeague'de Play-Off serisinin beşinci maçında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda Olympiakos ile karşı karşıya gelirken ev sahibi ekibin taraftarlarının sergilediği tavır, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve beraberindeki yöneticilerin büyük tepkisini çekti. Taraftarların taşkınlıkları sonrası yaşanan tartışma Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u adeta çılgına döndürdü.

Turkish Airlines EuroLeague'de Play-Off serisinin beşinci maçında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Seride 2-2'lik eşitlik bulunurken kazanan takımın adını Final Four'a yazdıracağı maçın galibi 84-72 ile ev sahibi Olympiakos oldu.

HAKEM KARARLARI FİTİLİ ATEŞLEDİ

Fenerbahçe Beko'nun deplasmanda oynadığı mücadelede temsilcimiz aleyhine verilen hakem kararları büyük tepki çekti. Özellikle ilk yarıda Kostas Sloukas'ın hücum faul kararı beklenebilecek hareketine Fenerbahçe aleyhinde basket faul verilmesi, ev sahibi ekibin Fenerbahçe'nin 8 serbest atış kullandığı ilk yarıda 15 kez serbest atış çizgisine gelmesi tepki yarattı.

YÖNETİCİLER ARASINDA GERGİNLİK

Karşılaşmada Olympiakos taraftarının Fenerbahçe'nin yöneticilerinin bulunduğu bölüme yönelik hareketleri, şiddetli reaksiyonları ortamı daha da gerdi. İlk olarak Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, yaşananlara tepki gösterdi. Komsuoğlu, Olympiakos'un genel menajeri ile konuya ilişkin bir tartışma yaşadı.

Sonrasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, olay yerine gelerek rakip takımın genel menajeri ile sert bir diyalog gerçekleştirdi. Ali Koç, bulundukları bölgede yaşanan tatsız durumları kendisine iletti.

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