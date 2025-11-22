İSTANBUL 22°C / 14°C
Spor

Euroleague'de 12. hafta tamamlandı! İşte sonuçlar

Euroleague'de 12. hafta maçları tamamlanırken Türk takımları 2'de 2 yaptı. Fenerbahçe Beko deplasmanda Partizan'ı 99-87, A. Efes ise sahasında Barcelona'yı 74-73 mağlup etti.

IHA22 Kasım 2025 Cumartesi 11:37 - Güncelleme:
Euroleague'de 12. hafta tamamlandı! İşte sonuçlar
Euroleague'de 12. hafta maçları dün gece oynanan 5 müsabakayla tamamlandı. Türk takımları ise haftayı 2'de 2 yaparak geçti. Fenerbahçe Beko, deplasmanda Sırp ekibi Partizan karşısında 99-87'lik skorla galip geldi. Jasikevicius'un öğrencileri üst üste 4. galibiyetini elde etti. A. Efes, konuk ettiği İspanyol temsilcisi Barcelona'yı 74-73 mağlup etti. Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, Dubai Basketbol'u 103-82 yendi.

Ligde 12. haftanın karşılaşmaları ve alınan sonuçlar şöyle:

19 Kasım Çarşamba

ASVEL: 52 - Monaco: 84

20 Kasım Perşembe

A. Efes: 74 - Barcelona: 73

Panathinaikos: 103 - Dubai Basketbol: 82

Olimpia Milano: 83 - Hapoel Tel Aviv: 105

Real Madrid: 100 - Zalgiris Kaunas: 99

21 Kasım Cuma

Olympiakos: 98 - Paris Basketbol: 86

Baskonia: 95 - Bayern Münih: 73

Partizan: 87 - Fenerbahçe: 99

Virtus Bologna: 99 - Maccabi Tel Aviv: 89

Valencia: 76 - Kızıl Yıldız: 74

