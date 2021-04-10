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Spor

Euroleague'de Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in rakipleri belli oldu

Turkish Airlines Euroleague'in son 8 turunda Anadolu Efes-Real Madrid ve CSKA Moskova-Fenerbahçe Beko eşleşmeleri oluştu.

DHA10 Nisan 2021 Cumartesi 00:17 - Güncelleme: 10 Nisan 2021 Cumartesi 00:17
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Turkish Airlines Euroleague'de normal sezon dün oynanan mücadeleler ile sona erdi. Normal sezonu 3'üncü sırada bitiren Anadolu Efes, 6'ncı sırada yer alan Real Madrid ile eşleşirken, normal sezonu 7'nci sırada bitiren Fenerbahçe Beko ise 2'nci sıradaki Rus ekibi CSKA Moskova'nın rakibi oldu.

Turkish Airlines Euroleague'de üç eşleşme kesinleşirken, kalan diğer eşleşme ise Covid-19 vakaları nedeniyle ertelenen Zenit-Panathinaikos karşılaşmasının ardından belli olacak. Rus ekibi Zenit, o mücadeleyi kazanması halinde 8'nci olup Barcelona ile eşleşecek. Panathinaikos'un kazanması durumunda ise Barcelona-Valencia Basket eşleşmesi oluşacak.

Euroleague'de son 8 eşleşmeleri şu şekilde:

Barcelona - Zenit/Valencia Basket

CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko

Anadolu Efes - Real Madrid

Olimpia Milano - Bayern Münih

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