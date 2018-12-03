Euroleague'de kasım ayının MVP'si Vasilije Micic oldu

Anadolu Efes'in Sırp oyun kurucusu Vasilije Micic, THY Avrupa Ligi'nde kasım ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Micic, Anadolu Efes'in 6 maçın 5'ini kazandığı kasım ayında sergilediği performansla en değerli oyuncu ödülüne layık görüldü.

Kasım ayında maç başına 13,3 sayı, 6 asist, 3,7 ribaunt ile oynayan 24 yaşındaki Micic, ortalama 18 verimlilik puanıyla mücadele etti.