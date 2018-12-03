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Euroleague'de kasım ayının MVP'si Vasilije Micic oldu

THY Avrupa Ligi'nde kasım ayının en değerli oyuncusu Anadolu Efes'in Sırp oyun kurucusu Vasilije Micic seçildi.

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Anadolu Efes'in Sırp oyun kurucusu Vasilije Micic, THY Avrupa Ligi'nde kasım ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Micic, Anadolu Efes'in 6 maçın 5'ini kazandığı kasım ayında sergilediği performansla en değerli oyuncu ödülüne layık görüldü.

Kasım ayında maç başına 13,3 sayı, 6 asist, 3,7 ribaunt ile oynayan 24 yaşındaki Micic, ortalama 18 verimlilik puanıyla mücadele etti.

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