Euroleague'de nefes kesen maçlar! İşte özet görüntüler
Euroleague’te 2. hafta dün akşam oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı. 3. hafta bu akşam oynanacak karşılaşmalar ile start alacak.
Temsilcilerimizden Fenerbahçe evinde Khimki Moskova’yı 93-85 mağlup etti. Anadolu Efes ise Zalgiris Kaunas ‘a evinde 93-79 yenildi.
Olympiakos deplasmanda Baskonia’yı 85-80 mağlup ederken Real Madrid , Olımoia Milan’ı yine deplasmanda 85-31 ile geçti.
Dün oynanan karşılaşmaların özet görüntüleri:
Baskonia: 80 – Olympiakos: 85
KARŞILAŞMANIN ÖZET GÖRÜNTÜLERİ
Olımpıa Milano: 85 – Real Madrid: 91
KARŞILAŞMANIN ÖZET GÖRÜNTÜLERİ
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