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Euroleague'de nefes kesen maçlar! İşte özet görüntüler

Euroleague’te 2. hafta dün akşam oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı. 3. hafta bu akşam oynanacak karşılaşmalar ile start alacak.

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Temsilcilerimizden Fenerbahçe evinde Khimki Moskova’yı 93-85 mağlup etti. Anadolu Efes ise Zalgiris Kaunas ‘a evinde 93-79 yenildi.

Olympiakos deplasmanda Baskonia’yı 85-80 mağlup ederken Real Madrid , Olımoia Milan’ı yine deplasmanda 85-31 ile geçti.

Dün oynanan karşılaşmaların özet görüntüleri:

Baskonia: 80 – Olympiakos: 85

KARŞILAŞMANIN ÖZET GÖRÜNTÜLERİ

Olımpıa Milano: 85 – Real Madrid: 91

KARŞILAŞMANIN ÖZET GÖRÜNTÜLERİ

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