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Spor

Euroleague'de şampiyon belli oluyor

THY EuroLeague'de final mücadelesi belli oldu. İspanya temsilcisi Real Madrid ile Yunanistan ekibi Olympiakos, Avrupa'nın en büyüğü olabilmek için yarın akşam karşı karşıya gelecek.

20 Mayıs 2023 Cumartesi 15:21 - Güncelleme:
Euroleague'de şampiyon belli oluyor
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Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun şampiyonluk maçında yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile İspanya ekibi Real Madrid karşılaşacak.

Litvanya'nın Kaunas kentinde düzenlenen organizasyondaki yarı final maçlarında Fransa'nın Monaco takımını 76-62 mağlup eden Olympiakos ile İspanya temsilcisi Barcelona'ya 78-66 üstünlük kuran Real Madrid, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını kazanmak için sahaya çıkacak.

OLYMPİAKOS 2 MAÇIDA KAZANMIŞTI

Olympiakos, Real Madrid ile normal sezonda oynadığı iki karşılaşmadan da galip ayrıldı.

İspanya'da 19 Ekim 2022'de yapılan maçı 89-87 kazanan Olympiakos, 20 Ocak'ta evinde oynanan müsabakada da 73-60 galip geldi.

DÖRTLÜ FİNAL YOLU

Ligde üçüncü defa yılın baş antrenörü seçilen Yunan çalıştırıcı Georgios Bartzokas yönetimindeki Olympiakos, normal sezonu 24 galibiyet, 10 mağlubiyetle zirvede tamamladı.

Play-off çeyrek final serisinde Fenerbahçe Beko'yu 3-2'lik skorla eleyen Olympiakos, adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

Normal sezonu 23 galibiyet, 11 mağlubiyetle 3. sırada bitiren Real Madrid ise play-off'larda 2-0 geriye düşmesine rağmen Sırbistan ekibi Partizan'ı 3-2'lik sonuçla saf dışı bıraktı.

37. RANDEVU

Avrupa basketbolunun en büyüğü olmak için mücadele edecek Olympiakos ile Real Madrid, THY Avrupa Ligi'nde 37. kez birbirlerine rakip olacak.

Organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 36 maçın 19'unu Real Madrid, 17'sini ise Olympiakos kazandı.

REAL MADRİD 11. OLYMPİAKOS 4. KEZ KAZANMA PEŞİNDE

Real Madrid, 1958'den bu yana düzenlenen "Kupa 1"in en başarılı takımı olarak dikkati çekiyor.

Kupada 11. şampiyonluğunu hedefleyen Madrid temsilcisi, tarihinde 20. kez finale çıkacak. Real Madrid, 1963–64, 1964–65, 1966–67, 1967–68, 1973–74, 1977–78, 1979–80, 1994–95, 2014–15 ve 2017–18 sezonlarında Avrupa Ligi'ni şampiyonlukla tamamladı.

Olympiakos ise 9. kez yükseldiği Avrupa Ligi finallerinde 1996-97, 2011–12 ve 2012–13 sezonlarında olmak üzere 3 defa şampiyonluk kupasını kaldırdı.

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