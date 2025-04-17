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Spor

EuroLeague'de Sarunas Jasikevicius yılın koçu seçildi

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, THY EuroLeague tarafından 2024/25 sezonunun koçu seçildi.

Haber Merkezi17 Nisan 2025 Perşembe 13:53 - Güncelleme:
EuroLeague'de Sarunas Jasikevicius yılın koçu seçildi
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Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, THY EuroLeague tarafından onurlandırıldı.

Jasikevicius, EuroLeague'de yılın koçu ödülüne layık görüldü.

Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de normal sezonu ikinci sırada tamamlamıştı.

Fenerbahçe Beko, play-off'ta Paris Basketbol ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Beko, Sarunas Jasikevicius'un bu başarısının ardından bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, EuroLeague'de 2024-25 sezonunda "Alexander Gomelskiy Yılın Koçu" ödülüne layık görüldü.

Başarılı antrenörümüz, EuroLeague'de görev yapan koçların oylarıyla belirlenen bu prestijli ödülün ilk kez sahibi oldu.

Bu ödüle Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Antrenörü olarak daha önce 2017 yılında Zeljko Obradovic layık görülmüştü.

Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de 2024-25 normal sezonunu 23 galibiyet ile ikinci sırada noktalayarak Playoff vizesi aldı. Ekibimiz, bu dereceyle 18 takımlı mevcut EuroLeague formatındaki en yüksek galibiyet sayısına da ulaşmış oldu.

Litvanyalı çalıştırıcı, geçtiğimiz yıl takımımızda Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonluklarını getirmiş, EuroLeague'de oynanan Final Four'un da mimarlarından biri olmuştu. Saras, takımımızla 2024-25 sezonunun geride kalan bölümünde de Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı.

Tecrübeli çalıştırıcımızı bu anlamlı ödül için kutluyor, Fenerbahçemiz ile nice başarılar ve kupalar kazanmasını temenni ediyoruz."

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