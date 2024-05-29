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Spor

EuroLeague'de sezon tamamlandı! İşte takımların kazandığı ücretler

THY EuroLeague'de geride kalan sezonun ardından takımların aldığı para ödülleri ortaya çıktı.

29 Mayıs 2024 Çarşamba 16:25 - Güncelleme:
EuroLeague'de sezon tamamlandı! İşte takımların kazandığı ücretler
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THY EuroLeague'de Panathianikos'un şampiyonluğu ile sona eren sezonun ardından takımların kazandığı ücretler ortaya çıktı.

Ergin Ataman yönetiminde şampiyon olan Panathianikos, organizasyondan en fazla ödül alan takım oldu. Yunan ekibi, turnuvadan 1 milyon 750 bin euro kazandı.

Finalist Real Madrid 990 bin euro, üçüncü Olympiakos ise 870 bin euro kazandı.

Final Four'a kalan ve turnuvayı dördüncü sırada tamamlayan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 750 bin euro kazandı.

Bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes ise 410 bin euro kazandı.

İşte takımların EuroLeague'den kazandığı para ödülleri:

Panathianikos: 1 milyon 750 bin euro

Real Madrid: 990 bin euro

Olympiakos: 870 bin euro

Fenerbahçe Beko: 750 bin euro

Monaco: 700 bin euro

Barcelona: 640 bin euro

Maccabi Tel Aviv: 580 bin euro

Baskonia: 520 bin euro

Virtus Bologna: 460 bin euro

Anadolu Efes: 410 bin euro

Partizan: 350 bin euro

Olimpia Milano: 290 bin euro

Valencia: 230 bin euro

Zalgiris: 170 bin euro

*Bayern Münih, ASVEL, Alba Berlin, Kızılyıldız ise para ödülü alamadı.

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