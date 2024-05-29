EuroLeague'de sezon tamamlandı! İşte takımların kazandığı ücretler

THY EuroLeague'de Panathianikos'un şampiyonluğu ile sona eren sezonun ardından takımların kazandığı ücretler ortaya çıktı.
Ergin Ataman yönetiminde şampiyon olan Panathianikos, organizasyondan en fazla ödül alan takım oldu. Yunan ekibi, turnuvadan 1 milyon 750 bin euro kazandı.
Finalist Real Madrid 990 bin euro, üçüncü Olympiakos ise 870 bin euro kazandı.
Final Four'a kalan ve turnuvayı dördüncü sırada tamamlayan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 750 bin euro kazandı.
Bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes ise 410 bin euro kazandı.
İşte takımların EuroLeague'den kazandığı para ödülleri:
Panathianikos: 1 milyon 750 bin euro
Real Madrid: 990 bin euro
Olympiakos: 870 bin euro
Fenerbahçe Beko: 750 bin euro
Monaco: 700 bin euro
Barcelona: 640 bin euro
Maccabi Tel Aviv: 580 bin euro
Baskonia: 520 bin euro
Virtus Bologna: 460 bin euro
Anadolu Efes: 410 bin euro
Partizan: 350 bin euro
Olimpia Milano: 290 bin euro
Valencia: 230 bin euro
Zalgiris: 170 bin euro
*Bayern Münih, ASVEL, Alba Berlin, Kızılyıldız ise para ödülü alamadı.