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Spor

EuroLeague'de temsilcilerimiz 2'de 1 yaptı

THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Anadolu Efes ve Fenerbahçe, parkeye çıktı. Efes, ALBA Berlin'e şans tanımazken Fenerbahçe Maccabi Tel Aviv'e diş geçiremedi.

IHA1 Mart 2025 Cumartesi 12:08 - Güncelleme:
EuroLeague'de temsilcilerimiz 2'de 1 yaptı
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THY Euroleague'in 27. haftasında A. Efes evinde ALBA Berlin'i mağlup ederken, Fenerbahçe ise deplasmanda Maccabi Tel Aviv'e kaybetti.

THY Euroleague'de verilen aranın ardından heyecan 27. hafta karşılaşmasıyla devam etti. Bu hafta Türk takımları oynadığı maçlarda 2'de 1 yaptı. A. Efes evinde mücadele ettiği Alman ekibi ALBA Berlin'i 98-73'lük skorla yenerek, 13. galibiyetini kazandı. Fenerbahçe ise deplasmanda karşılaştığı İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'e 94-76'lık skorla kaybetti ve 9. mağlubiyetini aldı. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan temsilcisi Panathinaikos da ASVEL deplasmanından 96-93'lük skorla galip ayrıldı.

OLYMPİAKOS, LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Euroleague'de Olympiakos, 20 galibiyetle liderliğini sürdürdü. Olympiakos'un ardından 17'şer galibiyeti olan Fenerbahçe 2, Panathinaikos da 3. sırada yer alıyor. Haftayı galibiyetle kapatan Efes 12. sırada bulunuyor. Ligin son sırasında ise 4 galibiyeti olan ALBA var.

THY Euroleague'de haftanın toplu sonuçları şöyle:

Kızılyıldız: 80 - Zalgiris Kaunas: 86

Olimpia Milano: 86 - Monaco: 80

Paris Basketball: 93 - Bayern Münih: 88

Real Madrid: 96 - Barcelona: 91

Maccabi Tel Aviv: 94 - Fenerbahçe Beko: 76

A. Efes: 98 - ALBA Berlin: 73

Virtus Bologna: 70 - Olympiakos: 92

Partizan: 86 - Baskonia: 73

ASVEL: 93 - Panathinaikos: 96

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