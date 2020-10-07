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Spor

Euroleague'de Türk derbisi

THY Euroleague'de ikinci hafta Türk derbisine sahne olacak ve Anadolu Efes ile Fenerbahçe yarın karşı karşıya gelecek.

IHA07 Ekim 2020 Çarşamba 10:47 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 10:47
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THY Euroleague’de ikinci hafta heyecanı yarın ve 9 Ekim Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanı açılış mücadelesinde CSKA Moskova, Maccabi Tel Aviv’i ağırlayacak. Ligde bu hafta birçok karşılaşmada aynı ülke takımları birbirine rakip olacak. Türkiye’de Anadolu Efes ile Fenerbahçe, Yunanistan’da da Panathinaikos ile Olympiakos, Almanya’da ALBA Berlin ile Bayern Münih ve İspanya’da da Real Madrid ile Valencia karşı karşıya gelecek.

THY Euroleague’de haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 CSKA Moskova - Maccabi Tel Aviv

20.00 Zenit Saint Petersburg - FC Barcelona

20.30 Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

22.00 Real Madrid - Valencia Basket

9 Ekim Cuma

20.00 Kızılyıldız - Saski Baskonia

20.00 Khimki Moskova - Zalgiris Kaunas

21.00 Panathinaikos - Olympiakos

21.00 ALBA Berlin - Bayern Münih

21.45 Olimpia Milano - Asvel Lyon-Villeurbanne

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