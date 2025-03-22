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Spor

EuroLeague'deki temsilcilerimiz, haftayı 2'de 1 ile kapattı

THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes parkeye çıktı. Sarı lacivertliler Monaco'ya deplasmanda kaybederken Efes ise Partizan'ı mağlup etti.

IHA22 Mart 2025 Cumartesi 10:34 - Güncelleme:
EuroLeague'deki temsilcilerimiz, haftayı 2'de 1 ile kapattı
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THY Euroleague'in 30. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Monaco'ya mağlup olurken, A. Efes ise Partizan'ı yendi.

THY Euroleague'de 30. hafta dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Bu hafta Türk takımları oynadığı 2 maçtan 1 galibiyet elde etti. Fenerbahçe, Fransa'da AS Monaco'ya 91-82'lik skorla mağlup olurken, 10. mağlubiyetini aldı. A. Efes ise konuk olduğu Partizan karşısında parkeden 97-65'lik skorla galip ayrıldı.

Türk Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ise ALBA Berlin'i 91-81 yendi.

OLYMPİAKOS LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

THY Euroleague'de 6 maç sonra mağlubiyet yaşayan Yunan takımı Olympiakos, 22 galibiyetle liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe 20 galibiyetle ikinci sırada, Panathinaikos ise 19 galibiyetle 3. sırada bulunuyor. Efes, haftayı 10. sırada tamamlarken, ligin son sırasında ise 5 galibiyeti olan ALBA Berlin var.

Euroleeague'in 30. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Paris Basketball: 92 - Olimpia Milano: 79

AS Monaco: 91 - Fenerbahçe Beko: 82

Olympiakos: 73 - Kızılyıldız: 81

Maccabi Tel Aviv: 77 - Virtus Bologna: 67

Baskonia: 112 - Bayern Münih: 89

Real Madrid: 81 - Asvel: 70

Panathinaikos: 91 -ALBA Berlin: 81

Barcelona: 82 - Zalgiris Kaunas: 70

Partizan: 65 - A. Efes: 97

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