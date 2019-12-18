EuroLeague yönetimi, Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçında son topunu kullanan De Colo'ya Tyrese Rice'ın faul yaptığını ancak bu faulün hakemler tarafından farkedilmediğini açıkladı. EuroLeague yönetimi ayrıca "herhangi bir yaptırım" ya da değişiklik olmayacağını da duyurdu.

EuroLeague'in açıklamasında, "Tyrese Rice, 0.4 saniye kala Nando De Colo şut halindeyken sağ eline illegal bir temasta bulunmuştur. Bu pozisyonda hakemlerin Tyrese Rice'a faul çalması gerekiyordu. Hakemin hatalı kararının ardından herhangi bir yaptırım uygulanmayacak ya da maçın tekrarı gibi bir durum söz konusu değil" denildi.