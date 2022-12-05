Evander'in transferini resmen duyurdular

Galatasaray'ın da yaz transfer döneminde gündemine gelen Evander'in yeni adresi resmen oldu.

MLS Ligi ekiplerinden Portland Timbers, Midtjylland'dan Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı. Timbers, 24 yaşındaki futbolcu ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Öte yandan ABD basını, Portland Timbers'ın Evander transferi için 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceğini öne sürdü.

Danimarka'da bu sezon 19 maçta sahaya çıkan Evander, 7 gol, 4 asistlik bir performans ortaya koydu.