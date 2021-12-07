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Spor

Everton Arsenal'i son dakikada devirdi

İngiltere Premier Lig'de Everton, Arsenal ile karşı karşıya geldi. Uzatma dakikalarında gelen golle Everton sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

7 Aralık 2021 Salı 07:42 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 07:42
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İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Everton, sahasında Arsenal'i konuk etti.

Goodison Park'ta oynanan maçı Everton, uzatmalarda bulduğu golle 2-1 kazanarak üç puanı aldı.

İlk yarının son anlarında 45+2'de Odegaard'ın golüyle Arsenal öne geçti. Tempolu başlayan ikinci yarıda seyir zevki yüksek mücadeleler gözlenirken Richarlison, 79'da durumu 1-1'e getirdi. 90+2'de Everton, Gray'in ceza sahası dışından müthiş şutuyla skoru 2-1 yaptı ve galibiyeti elde eden taraf oldu.

Öte yandan Everton'da Richarlison'un 44 ve 58. dakikalarda bulduğu iki gol VAR'da iptal edildi.

Milli futbolcumuz Cenk Tosun ise maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla Everton 18 puana yükselirken Arsenal 23 puanda kaldı.

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