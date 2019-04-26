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Everton, Cenk Tosun'u satış listesine koydu

Everton, menajer Marco Silva'nın forma şansı vermediği Cenk Tosun'u sezon sonu için satış listesine koydu.

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İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'un 22.5 milyon euro bonservis bedeli ile Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Cenk Tosun vedaha hazırlanıyor. Everton'da Marco Silva yönetiminde özellikle sezonun ikinci bölümünde forma şansı bulamayan ve takımdaki en son tercih haline dönüşen Cenk Tosun, önümüzdeki sezon için satış listesine koyuldu.

Performansını ile hayal kırıklığı yaratan milli futbolcumuzu satış listesine koyan Everton, Cenk'tan gelecek olan bonservis bedeli ile transferin de önünü açacak. Öncelikli olarak Cenk'i başka bir takıma satmak isteyen Everton, milli futbolcu için şu ana kadar "bonservisi ile satın alma" üzerine bir teklif almadı.

Bonservisi ile satın alma işleminin gerçekleşmemesi durumunda Cenk Tosun için diğer opsiyonları devreye sokacak olan Everton, milli futbolcunun transfer süreci için son ana kadar bekleme kararı aldı. Kariyerine İngiltere'de devam etmek isteyen ancak düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek isteyen Cenk Tosun, şu ana kadar İngiltere 2.Ligi'nden kendisine ulaşan teklifleri reddetti ve Premier Lig macerasına devam etmek istediğini iletti.

Everton ve Cenk Tosun arasındaki süreci yakından takip eden Beşiktaş da milli futbolcu için adeta pusuda bekliyor. Everton'un Cenk için "kiralama" opsiyonunu devreye sokması durumunda devreye girmeyi planlayan Beşiktaş, milli futbolcunun transferi için şimdiden nabız yoklamaya başladı.

(Sporx)

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