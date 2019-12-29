İSTANBUL 7°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9587
  • EURO
    6,6619
  • ALTIN
    289.225
  • BIST100
    113684
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Everton Cenk'i tek bir şartla bırakacak
Spor

Everton Cenk'i tek bir şartla bırakacak

BLEACHER Report, Everton’un Cenk Tosun’u göndermek için iyi bir teklif beklediğini duyurdu.

29.12.2019  09:49 - Güncelleme: 29.12.2019  09:49

BLEACHER Report, Everton’un Cenk Tosun’u göndermek için iyi bir teklif beklediğini duyurdu.

Beşiktaş’ın yeniden kadrosunda görmek istediği eski golcüsü Cenk Tosun’un, Ocak ayında Everton’dan ayrılabileceği belirtilen haberde, “Beşiktaş ödünç olarak Cenk Tosun’u Türkiye’ye geri götürme şansına sahip. Çünkü Cenk hiçbir zaman Premier Lig’de gerçek futbolunu oynayamayan biri. İngiltere’de kalıp, kendini kanıtlamak istiyor, bir süredir C. Palace da kendisiyle ilgileniyor ancak Türkiye’ye dönmesi daha güçlü ihtimal. Cenk Tosun ceza sahasında iyi bir sonlandırıcı” ifadesi kullanıldı.

(Akşam)

Türkiye'nin Otomobili''nden yeni görüntü

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rusya'dan ABD'ye yaptırım çalımı
Rusya'dan ABD'ye yaptırım çalımı

Rusya'dan ABD'ye yaptırım çalımı

Bizi coşturdu, rakipleri korkuttu
Bizi coşturdu, rakipleri korkuttu

Bizi coşturdu, rakipleri korkuttu

Korkutan açıklama: Dünyada istediğimiz yeri vurabiliriz
Korkutan açıklama: Dünyada istediğimiz yeri vurabiliriz

Korkutan açıklama: Dünyada istediğimiz yeri vurabiliriz

Çatlak büyüyor! Kilise savaşlarında İskenderiye hamlesi
Çatlak büyüyor! Kilise savaşlarında İskenderiye hamlesi

Çatlak büyüyor! Kilise savaşlarında İskenderiye hamlesi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.