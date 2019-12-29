29.12.2019 09:49 - Güncelleme: 29.12.2019 09:49

BLEACHER Report, Everton’un Cenk Tosun’u göndermek için iyi bir teklif beklediğini duyurdu.

Beşiktaş’ın yeniden kadrosunda görmek istediği eski golcüsü Cenk Tosun’un, Ocak ayında Everton’dan ayrılabileceği belirtilen haberde, “Beşiktaş ödünç olarak Cenk Tosun’u Türkiye’ye geri götürme şansına sahip. Çünkü Cenk hiçbir zaman Premier Lig’de gerçek futbolunu oynayamayan biri. İngiltere’de kalıp, kendini kanıtlamak istiyor, bir süredir C. Palace da kendisiyle ilgileniyor ancak Türkiye’ye dönmesi daha güçlü ihtimal. Cenk Tosun ceza sahasında iyi bir sonlandırıcı” ifadesi kullanıldı.

(Akşam)