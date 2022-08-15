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Spor

Everton, Chelsea'nin Anthony Gordon teklifini reddetti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın Chelsea'nin Anthony Gordon için yapmış olduğu teklifi reddettiği iddia edildi.

15 Ağustos 2022 Pazartesi 18:00 - Güncelleme:
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Chelsea'nin Everton'da forma giyen Anthony Gordon'un transferinde ısrarcı olduğu gündemde. Ada basını, Chelsea'nin 21 yaşındaki hücum oyuncusu için yaptığı teklifin reddedildiğini yazdı.

CHELSEA'NİN GORDON TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Everton, Chelsea'nin 60 milyon euro gibi bir bedeli kasadan çıkarmaya razı olmasına karşın satışa sıcak bakmıyor. İngiliz basınındaki haberlerde Everton'ın Chelsea'ye olumsuz yanıt verdiğini öne sürdü.

EVERTON İLE SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Liverpool doğumlu olan Gordon, sol açık, sağ açık ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor. Transfermarkt verilerine göre; 20 milyon euro değer biçilen İngiliz oyuncunun Everton ile sözleşmesi 30 Haziran 2025'e kadar devam ediyor. Geçen sezon 40 maçta 4 gol 3 asist üreten futbolcu bu sezon maçta oynadı ve skor üretemedi.

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