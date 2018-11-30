Everton Gabriel Barbosa'yı transfer ediyor
Bu sezon Everton’da ilk 11’de düzenli olarak yer bulamayan Cenk Tosun’a yeni bir rakip daha geliyor. Fenerbahçe’nin de listesinde olduğu iddia edilen Gabigol lakaplı yıldız forvet için İngiliz kulübü araya giriyor.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton’da transfer hareketliliği yaşanıyor. Milli yıldız Cenk Tosun’un forma giydiği Maviler, bir forvet transferi daha düşünüyor.
Portekiz basınına yansıyan haberlerde, Everton Menajeri Marco Silva’nın Gabigol lakaplı Gabriel Barbosa’yı kadrosunda görmek istediği iddia edildi.
Brezilya’nın Santos takımında kiralık oynayan Gabigol için Ocak ayından itibaren Everton’ın devreye gireceği yazıldı. Bu sezon ilk 11’de düzenli şans bulamayan ve genelde Richarlison’un arkasında kalan Cenk Tosun, yeni bir forma rakibiyle daha karşılaşacak. Gabigol’le bir Brezilyalı ismi daha kadrosuna katmak isteyen Everton, Inter ile ilk etapta kiralık yolunda anlaşmaya çalışacak.
En az 15 milyon euro bonservis istenen 22 yaşındaki forvet konusunda Fenerbahçe’nin de adı geçiyor.
(Skorer)
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