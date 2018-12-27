Everton menajeri Marco Silva, Cenk Tosun'u takımda tutmak istediğini açıkladı
Everton Menajeri Marco Silva, Beşiktaş'a geri döneceği iddia edilen Cenk Tosun'u takımda tutmayı planladıklarını söyledi.
Everton Menajeri Marco Silva, Burnley karşılaşmasında ilk 18'e almadığı ve Beşiktaş'a geri döneceği iddiaları yer alan Cenk Tosun ile ilgili konuştu.
"Cenk Tosun'un Everton'da bir geleceği var mı?" şeklindeki bir soruyu cevaplayan Silva, "Evet, neden olmasın ki?" cevabını vererek milli oyuncuyu gözden çıkarmadığını kaydetti.
"KADRODA OLMAYAN TEK OYUNCU CENK DEĞİLDİ"
Cenk Tosun kararının bu maça özel olduğunu vurgulayan Portekizli teknik adam, "Kadroda olmayan tek oyuncu Cenk Tosun değildi. Bu maç için böyle bir karar verdim ve Niasse'yi almaya karar verdim. Bir sonraki maçta ne yapacağımı göreceğim. Her maçta 18 kişi seçebiliyorum ve her maç en iyi çözümün ne olacağınu kararlaştırıyorum" ifadelerini kullandı.
Bu sezon kadroya girmekte zorlanan Cenk Tosun, 16 maçta 721 dkaika süre bulurken, 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
(Sporx)
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