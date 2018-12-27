Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Everton menajeri Marco Silva, Cenk Tosun'u takımda tutmak istediğini açıkladı

Everton Menajeri Marco Silva, Beşiktaş'a geri döneceği iddia edilen Cenk Tosun'u takımda tutmayı planladıklarını söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Everton Menajeri Marco Silva, Burnley karşılaşmasında ilk 18'e almadığı ve Beşiktaş'a geri döneceği iddiaları yer alan Cenk Tosun ile ilgili konuştu.

"Cenk Tosun'un Everton'da bir geleceği var mı?" şeklindeki bir soruyu cevaplayan Silva, "Evet, neden olmasın ki?" cevabını vererek milli oyuncuyu gözden çıkarmadığını kaydetti.

"KADRODA OLMAYAN TEK OYUNCU CENK DEĞİLDİ"

Cenk Tosun kararının bu maça özel olduğunu vurgulayan Portekizli teknik adam, "Kadroda olmayan tek oyuncu Cenk Tosun değildi. Bu maç için böyle bir karar verdim ve Niasse'yi almaya karar verdim. Bir sonraki maçta ne yapacağımı göreceğim. Her maçta 18 kişi seçebiliyorum ve her maç en iyi çözümün ne olacağınu kararlaştırıyorum" ifadelerini kullandı.

Bu sezon kadroya girmekte zorlanan Cenk Tosun, 16 maçta 721 dkaika süre bulurken, 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

(Sporx)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Tarihi başarı... HABRAS´ta bir tonluk bomba ses hızını aştı

Tarihi başarı... HABRAS´ta bir tonluk bomba ses hızını aştı

2018 yılı rüya gibi geçen 10 oyuncu

2018 yılı rüya gibi geçen 10 oyuncu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

İşte dünyanın en çok kazanan 100 sporcusu

İşte dünyanın en çok kazanan 100 sporcusu

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA